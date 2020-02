per quanto lontano dall’Italia, non posso tacere il vivissimo allarme che suscitano in me, anche un quarto del globo più vicino alla Cina, le notizie sulla improvvisa esplosione dell’epidemia di coronavirus in Lombardia, in forme decisamente drammatiche:

non esito a parlare di vera e propria angoscia, dato che è facile prevedere adesso che si allargherà rapidamente da noi in forme ben peggiori che in Cina.

finora incrociavo le dita, augurandomi che comunque la politica un poco assurda del blocco dei voli dalla Cina e i contatti meno intensi con quel paese ci tenessero lontani dalla prova; ha funzionato, ma per poco, e – occorre dirlo – soprattutto per gli errori di valutazione del governo e del ministro della salute, di Liberi e Uguali; contatti meno intensi per modo di dire, perché, ad esempio, soltanto nella mia ristretta cerchia familiare, ci sono due miei parenti che vi si recano spesso per motivi di lavoro, per non dire di mia figlia Sara, che ci è vissuta cinque anni, a studiare e lavorare.

odio le polemiche nel momento del pericolo, quando c’è comunque bisogno di fare fronte comune tutti assieme, ma come tacere di fronte agli errori comuni della destra e della sinistra?

perché non si sono controllati gli italiani che rientravano dalla Cina?

il virus del sovranismo è penetrato così profondamente nella cultura nazionale, senza distinzioni, che è sembrato adeguato a difenderci cercare di vietare ai cinesi di entrare, e non si è minimamente pensato a mettere sotto sorveglianza gli italiani che erano stati in Cina o avevano avuto contatti con cinesi.

. . .

e questo è il primo punto debole del modo in cui questo paese reagisce all’emergenza di una pandemia.

purtroppo per i nostri leghisti dichiarati e in pectore, il virus non è razzista: chi lo stava progettando e anche addirittura brevettando non ci aveva ancora pensato oppure non era riuscito a renderlo infettivo solo per certi gruppi etnici ancora (visto che neppure ne esistono di precisi), prima che probabilmente fuggisse dal laboratorio di ricerche sui virus di Wuhan (che lavora anche per conto della fondazione di studio sui vaccini di Bill Gates).

. . .

il secondo punto di debolezza va ricondotto alle stesse ragioni politiche ed è l’autonomismo regionalistico, che ha creato una nuova casta di politicanti decentrati, con aumento vertiginoso di costi e di inefficienza: del resto, esistono studi scientifici precisi che documentano come il federalismo peggiora la condizione sanitaria di un paese, perché rallenta la possibilità di decisioni rapide e condivise; anzi qui dovremmo dire che la stessa dimensione statale è insufficiente e che il livello di decisione davvero adeguato è quello europeo.

nel concreto, adesso, chi deve decidere come gestire l’epidemia in corso nella bassa milanese, a due passi dalla metropoli? il governo o la Regione Lombardia? chi si prende il peso di decisioni pesanti e impopolari come quelle necessarie?

neppure la Cina col suo coprifuoco imposto a una provincia popolata come l’intera Italia, viene a capo facilmente dell’epidemia; figurarsi l’effetto degli appelli a stare in casa dell’assessore lombardo alla Sanità e di qualche misuricchia su base assolutamente locale.

ma il ministro si deciderà a prendere in mano la situazione? vergognosamente sta tacendo.

. . .

il terzo aspetto del problema è la complessiva inefficienza del nostro sistema: come si può credere che l’uomo in fin di vita per il coronavirus a Lodi fosse andato in ospedale per farsi ricoverare qualche giorno prima e sia stato rimandato a casa?

oso sperare che non sia vero e che si tratti di una solite dicerie incontrollate.

. . .

colgo l’occasione per descrivere che situazione ho incontrato nei diversi aeroporti attraversati in questi giorni: 1) Atene, cartelli all’arrivo; 2) Beirut: mi hanno chiesto all’ingresso se ero stato in Cina recentemente (si sarebbe facilmente saputo controllando i visti sul passaporto); 3) Abu Dhabi: libero passaggio ; 4) Muscat, mi hanno fatto compilare un modulo, prima di scendere dall’aereo, ma nessuno lo ha ritirato all’arrivo (forse perché ero semplicemente in transit); 5) Colombo: l’unico che effettivamente ritirava le dichiarazioni fatte compilare ai viaggiatori.

e adesso rovescio addosso a chi me l’aveva fatta la domanda se non avevo paura a viaggiare col coronavirus in giro…: non avete più paura voi, a restare? io mi sono messo in salvo al momento (almeno spero), ma voi, che siete nelle mani dell’assessore regionale leghista alla salute della Lombardia (anche se abitate in Piemonte o Emilia, naturalmente, perché il virus non si fermerà al confine fra le regioni), non avete più paura a restare?

. . .

e adesso incrociamo le dita, se pensiamo di tenere sotto controllo con questi metodi una epidemia mondiale che, secondo gli ultimi studi, si diffonde con la stessa facilità dell’influenza.

purtroppo è facile profezia che l’Italia diventerà rapidamente uno dei migliori campi di diffusione di questo virus, perché il virus peggiore ce l’ha dentro la testa oramai di tutti, e si chiama razzismo, approssimazione, incultura e il peggiore sintomo della malattia dell’incultura dichiarata: la presunzione.

. . .

e il fascio-vaccinista Burioni, che dice tutto e il contrario di tutto e continua a darsi ragione da solo? prima dice che devono stare in quarantena tutti coloro che tornano dalla Cina (come se il virus, ormai, non fosse più soltanto lì.

adesso, ma solo adesso, dice ance un’altra cosa: che l’unico modo per contrastare l’epidemia è l’isolamento di chi ha avuto contatti con le persone infettate. potrei dirgli: bravo, era ora.

ma sentite come lo dice, e mi meraviglia che si dia credito a un personaggio simile: Quarantena volontaria, obbligatoria, con la porta chiusa o con la porta aperta non importa.

come sarebbe a dire che non importa e con la porta aperta? se quarantena deve essere, e deve, deve anche essere obbligatoria: che ce ne facciamo di una lotta al virus affidata alla coscienza civile di un popolo che ne ha pochissima?

ma no, non prendetevela troppo, Burioni ha detto anche il contrario: Isolamento rigido sotto stretto controllo medico è quanto di più serio ed efficace possiamo fare. Facciamolo. Continuiamo a farlo.

il Veltroni del ma anche era un maestro di rigida coerenza, al confronto.