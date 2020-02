faccio fatica a continuare le mie cronache con la preoccupazione addosso dell’esplosione in Italia dell’epidemia del nuovo coronavirus; si conferma per il numero dei casi e le modalità del contagio che non siamo da un pezzo più Europa, ma terzo mondo.

meglio che mi fermi o che scriva un nuovo post sull’argomento: mio figlio comunque dice che in Italia non rientro più, visto che sono più al sicuro fuori, io gli ho risposto che penso che si dovranno mettere in salvo nella mia casa di montagna, dato che in un paesino di 16 abitanti, obiettivamente, il contagio mi sembra molto difficile.

qui in Sri Lanka, comunque, il problema è sentito poco: beati loro.

. . .

Johann, il ragazzo che gestisce questo ostello, e che adesso, mentre scrivo, sta fumando nervosamente nella veranda davanti a me, è dunque venuto per aprirmi la camera ieri, chiamato da Roberto, l’italiano della Val Seriana che gestisce il ristorante La dolce vita, ed è arrivato quasi subito, mentre io passavo il tempo in qualche chiacchiera, in questo clima da Puerto Escondido: qui c’è anche un altro italiano, di Brescia, che però non conosco, più una donna che viveva in Inghilterra da straniera e che è venuta qui qualche mese fa per qualche giorno, in attesa che le rinnovassero il visto, ma poi non gliel’hanno più fatto, forse per qualche casino che ha combinato.

in ogni caso, io quasi subito vado a recuperare il sonno nella camerata, dove scopro con piacere di essere solo, e mi sveglio soltanto alle due, che poi sarebbero le nove e mezza di mattina, in Italia…, e il tempo primo del risveglio è occupato dai primi accordi dei figli e miei con loro su come mandarmi una nuova carta di credito er corriere, e arriverà giovedì.

. . .

il netbook, caduto ieri per terra, l’ho malamente riparato e scribacchia, ma alcuni tasti funzionano poco e rallentano molto la mia velocità di scrittura, in particolare la barra spaziatrice e la p che si lascia digitare una volta su tre… porca uttana…

considerando che appena prima di partire avevo rotto e fatto riparare lo schermo…

ma riparare la tastiera equivale a cambiare il pc: disastro che sono!

si deve aggiungere la connessione internet ballerina, stasera poi si tratta di sicuro di tango col casché, ed è un terzo motivo che distoglie da queste cronache.

. . .

tutto questo per dire che in questa giornata del mio arrivo a Negombo, Sri Lanka, rimane praticamente solo il tempo di farsi una camminata in spiaggia, in direzione nord, che non conosco, perché le altre volte che sono stato qui la mia guesthouse era decisamente più a sud…

Negombo è quasi completamente priva di vere attrazioni turistiche, a parte la sua spiaggia, che però è tenuta malissimo per ampi tratti, e lo so già; e supplisce con la abbondanza dei contatti umani, ma sono contatti poveri nei contenuti, come i suoi abitanti, ovviamente condizionati dal bisogno di molti abitanti locali.

il venditore di conchiglie:

tre ragazzi del posto dal look molto moderno e globalizzato, ma in modo alternativo_

il venditore di pesce:

. . .

eccomi, dunque, in spiaggia a fotografare il pomeriggio e i locali, come avete visto, ed ecco il primo invito a recarmi in una capanna a bere il thé, peraltro buonissimo, speziato com’è.

segue la regolare richiesta di un aiuto alla famiglia, che soddisfo in misura adeguata, a me pare, ma probabilmente eccessiva, dato che mi viene chiesto subito il raddoppio, e l’esperienza di questi mondi conferma che una elemosina misurata viene accettata senza altri sviluppi, ma una elemosina considerata alta porta il beneficato a chiedere di più, e la spiegazione è così semplice che posso lasciarla sottintesa.

le interviste si sprecano, perfino quella di un gruppo di giovani immigrati pakistani: faccio fatica a crederlo, che ci sia immigrazione anche qui, a me pare che questo sia una paese molto povero…

faccio presto a stancarmi della domanda se sono sposato e perché sono solo: ho l’impressione che la risposta divorziato faccia lo stesso effetto di quando rispondo alla domanda are you catholic? no, I am atheist.

si deve più rispetto alla cultura del paese dove si va: da domani comincio a rispondere che mia moglie è morta (tanto agli effetti pratici è quasi lo stesso).

. . .

proprio per essere stato a Negombo altre due volte, nel 2014 e nel 2015, qui a me pare di essere uscito dalla dimensione del viaggio, cioè dell’esplorazione di luoghi nuovi, e di essere entrato in quella della memoria, piuttosto.

Negombo non è cambiata molto da come la ricordavo e l’avevo anche ripresa; vero che non ho più ritrovato la mia guesthouse ed era forse nella zona in cui è stato costruito un nuovo enorme edificio mi pare adibito ad usi governativi, ma forse sfuggono i segni di una trasformazione molecolare più profonda in una struttura urbana che non ha subito grosse trasformazioni.

cornacchie e bambini ovunque, come allora; e il gracidio delle prime è uno sfondo ininterrotto; quanto ai secondi sono forse un poco più composti e misurati.

le capanne di foglie di palma dei pescatori poveri sono state ricostruite dov’erano, ma con assi di legno e pensiline di latta rugginose.

tutti sembrano leggermente più cupi e scontenti, e credo che la colpa sia dei telefonini che sono largamente presenti anche qui: la gente parla di meno; è come se tutti fossero più consapevoli di questa povertà immutata che trasforma le parole di amicizia in una richiesta di soldi; ma questa povertà, forse perché vengo da Dubai, quindici anni dopo si lascia accettare di meno e diventa più evidente il degrado: non è più pittoresca, tende a diventare squallida, come una malattia che sta diventando cronica.

. . .

ma forse è meglio che sospenda subito queste riflessioni, per una cronaca veloce delle nuove esperienze di sabato:

il solito guidatore di tuc tuc che mi aggancia sordido mentre cammino, per chiedermi di dove sono, e alla risposta Italy mi propone un massaggio, ma i tempi sono cambiati o sono cambiato io, perché quindici anni fa mi proposero delle bambine, qui invece si trattava di boy massage; ma sai che ora che ci penso, potrebbe essere ancora lui, solo invecchiato e degradato, come tutto Negombo.

il rito del barbiere, che si conclude con un massaggio della testa, esteso poi al collo, alle spalle e alla schiena, sulla sedia stessa; ed effettivamente il tutto sembra avere molto diminuito da due giorni le proteste doloranti della spina dorsale per le troppo lunghe camminate;

l’esplorazione della laguna piena di barconi che inizia alla fine orientale della spiaggia di Negombo, dopo il mercato del pesce, molto impoverito.

a proposito, gli aironi stanno diventando degli uccelli semi-domestici in Sri Lanka.

secondo un pescatore non è diminuito il pesce pescato, è aumentato il numero dei pescatori…

gli assaggi esotici più vari durante questo giro, due offerti e uno acquistato: un frutto dalla polpa bianca e dalla buccia verde butterata, finora sconosciuto, dal sapore squisito:

il terzo, un altro frutto strano, conquistato con una sortita su un ponticello di legno dal fondo in compensato e senza corrimano nella parte centrale, che mi ha portato in un luogo appartato dove tre amici si stavano sbronzando di birra e il più ubriaco dei tre, che non sapeva l’inglese, mi abbracciava con frasi che erano dichiarazioni d’amore, a giudicare dalle reazioni degli altri, che mi dicevano di non ascoltarlo.

l’offerta di thé della giornata da parte di una donna, madre di quattro figli, rimasta senza il marito ubriacone, che mi chiede se mio padre è morto giovane perché beveva; le do meno della metà di quello che ho dato ieri con proteste, e mi ringrazia felice.

chiude la giornata di esplorazioni umane e di rivisitazioni ambientali uno strano esempio di evoluzione tecnologica del sistema singalese o negombiano di stabilire relazioni: un ragazzo che mi aggancia con la sua ragazza e mi chiede l’amicizia su whatsapp; non riesco a capire bene che cosa si aspetta, visto che da allora messaggia molto; gli ho già chiarito che, dopo la perdita del portafoglio di Dubai, mi deve considerare un morto di fame che attende in Sri Lanka la carta di credito per poter tornare nella sua Wuhan italiana, dalla quale è scapato al momento giusto, ma non è detto che riesca a rientrarvi, soprattutto se passa la proposta leghista di bloccare che viene da fuori, per paura che sia sano; ma lui ha deciso, come lavoro, di trasportare turisti con la sua bellissima macchina nuova, ed è convinto che io potrò portargli diversi clienti dall’Italia, o almeno così dice; vedremo come va a finire…

in ogni caso, se vi servisse un trasporto in auto a Negombo, contattatemi che vi do il suo numero di telefono; e, per evitare intasamenti, dico subito che quello della ragazza non ce l’ho…