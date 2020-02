perché scrivere un post, quando lo si è già scritto attraverso i commenti?

. . .

la conferma più piena delle nostre analisi: l’Italia, per la sua cultura particolare, sarà la terra preferita dal virus: mancanza di cultura scientifica, approssimazione, clientelismo e politica alla ricerca della popolarità stupida sono gli ingredienti perfetti per il virus.

sull’epidemia, ci stanno prendendo in giro, raccontando di un caso zero chiaramente inesistente, per dare la colpa alla Cina, ma non funziona.

il fatto è che il virus istantaneamente si sia presentato in molti luoghi diversi, in modo così massiccio, e il presunto paziente uno sia un esempio di caccia all’untore fallita, visto che non ha né malattia né virus, e quindi l’unico caso zero che mi viene in mente è la nostra solita approssimazione; forse il virus gira anche da noi da un po’ e dicevamo di essere indenni semplicemente perché non lo cercavamo, come succede in Africa… e abbiamo dovuto aspettare l’evidenza che ne morisse qualcuno per accorgerci che oramai ne siamo pieni.

hai sentito di quella famiglia in quarantena che ha deciso di andarsene al sud? in Cina non l’avrebbero passata liscia; da noi tutto è lecito al singolo, ed è facile previsione che diventeremo rapidamente i leader mondiali della malattia.

ma non diciamo queste cose, se no siamo disfattisti…

la virologa dell’istituto Sacco dice che si tratta di una infezione appena più forte dell’influenza.

hai sentito quella donna primario che dice che l’epidemia è sopravvalutata? e fa il primario! quella virologa? ma dove ce l’ha la testa?

Quella donna primario la dovrebbero mandare in prima linea. Voglio dire, se non è più pericolosa dell’influenza non c’è nulla da temere, giusto?

. . .

l’ultima osservazione, da prendere cum grano salis..: Lomabardia, Veneto, Piemonte…

come mai questo virus colpisce di preferenza la terra leghista?