che esercizio per la mente critica il delirio del potere di fronte al virus.

virus che attacca direttamente i nostri modi di vita: non soltanto la globalizzazione, ma perfino certi sistemi di valore che restano impliciti.

come ha detto via whatsapp qualcuno che mi è molto vicino, quello che non è riuscito ad Agnoletto, il coronavirus lo ha fatto in poche ore.

. . .

ma forse si sbaglia ancora, per eccesso di ottimismo: il lupo perde il pelo, e anche la vita, ma non il vizio!

come combattere il virus senza scontentare gli elettori, anzi facendoli felici e contenti? questo è il principale problema dei politici eletti in democrazia…

facendo continuamente FINTA di combatterlo, a suon di proclami (verrebbe da dire al vecchio professore: con grida di manzoniana memoria), ma emessi sempre a cose fatte, quando lui è già passato, perché soltanto così gli elettori non li trovano esagerati…

. . .

e dunque, via whatsapp, mi arrivano testimonianza inequivocabili, che il virus è l’occasione buona per mettere a tacere cultura, istruzione, perfino religione, ma non le cattedrali del consumo, né quelle della produzione ad oltranza.

Stamattina in piazza a Vestone si è presentata una scena degna di qualunque film di Kaurismaki: una anziana signora voleva entrare in chiesa per un’avemaria, ma la chiesa era sprangata. i tre bar adiacenti alla chiesa erano aperti e con un bel po’ di gente dentro. Roba da surrealismo nordeuropeo.

I cinema costretti a chiudere, mentre aziende che fanno import export continuano il loro lavoro, i bar aperti, i centri commerciali aperti, i treni che funzionano, e così via.

la contraddizione, del resto, è insanabile o quasi: non siamo la Cina, con un miliardo e trecentomila abitanti, dove i 57 milioni della provincia di Wuhan sono comunque un dettaglio e, se si fermano, il resto del paese può sostenerli; da noi, se si ferma il nord con una ventina di milioni di abitanti, muore economicamente tutto il paese; un blocco completo sarebbe possibile solo con una solidarietà europea a farsi carico del problema, che non ci sarà, e sempre che non finiscano coinvolte anche altre zone dell’Europa.

. . .

della propaganda di regime fa parte l’esasperazione del problema, quando è ancora piccolo, e la sdrammatizzazione, quando in realtà è diventato tragico.

credo che sia giusto diffidare della propaganda; qualunque cosa ci dica, va sottoposta al vaglio.

l’unica misura presa è stata il blocco dei voli DIRETTI dalla Cina: io pensavo che fosse insufficiente, qualcuno dei miei commentatori che fosse inutile; ma onestamente non ho sentito realmente proposte diverse in quei giorni: nessuno ha proposto di chiudere i voli, tutti.

l’altro giorno ho sentito i leghisti proporre di chiudere le frontiere, forse per evitare che i sani entrassero, o per affossare il turismo, ammesso che ne sarà ancora nelle prossime settimane, e ora che ce le stanno chiudendo gli altri, li sentodire che fanno bene (ed è vero), ma allora?

è la chiusura delle frontiere il modo giusto di affrontare il problema, oppure la chiusura delle zone infette?

fatemi capire: se una zona infetta è DENTRO la frontiera, allora non va chiusa?

. . .

non credo neppure all’improvviso cambio di narrazione, adesso che è diventata insostenibile la prima versione che circolava, cioè che era un problema cinese e che bastava tenere lontani i cinesi.

il problema è nato in Cina, ma non è cinese, è mondiale: questo non è un virus etnico (per fortuna).

. . .

e allora, adesso, ecco la nuova versione: noi abbiamo più infetti perché siamo più bravi a trovarli? ma per favore!

noi abbiamo più morti e dunque abbiamo scoperto di avere anche più infetti, il parametro-base da osservare è questo;.

in linea di massima gli infetti vanno calcolati – mi pare, ad occhio – moltiplicando per un fattore 50 il numero dei morti; questo non significa che il virus abbia una mortalità del 2%, perché il rapporto col numero degli infetti va stabilito 15 giorni dopo; e siccome la mortalità è del 15% circa, questo significa che fra 15 giorni i morti saranno diventati una trentina, ben che vada; gli infetti non si sa, e i malati saranno in una misura oramai superiore a 1.000.

di quanto dipenderà da quanto si sarà capaci di scontentare gli elettori…

. . .

poi c’è quella, un primario!, che dice: che sarà mai, anche l’influenza provoca migliaia di morti ogni anno…

cosa vera in astratto, ma l’influenza non ha una mortalità del 15% e se lasciassimo che 4 milioni di persone si infettassero, oltre che di influenza, del coronavirus, come dice lei, per non drammatizzare,sarebbero 600mila morti, con una mortalità del 15% degli infetti, : come la prima guerra mondiale.

sempre per non drammatizzare e non fare dell’allarmismo: ma un ragionamento lo possiamo fare, vero?

oppure è allarmismo anche cercare di ragionare?