prima ancora di cercare il vaccino contro il coronavirus qualcuno sta cercando attivamente qualcosa di equivalente al vaccino contro le opinioni critiche.

l’idea che la riflessione critica dipenda dal panico oppure possa suscitarlo è veramente curiosa: come tutti sanno, al contrario, è proprio il panico che impedisce la riflessione critica e pacata – se possibile -, che ha di per se stessa un effetto tranquillizzante.

provo a ripeterne alcune?

. . .

è abbastanza evidente che l’infezione italiana è una anomalia e lasciamo perdere i vaneggiamenti di chi dice che siamo più infetti perché siamo più bravi degli altri a trovare il virus.

è abbastanza evidente anche che questa infezione non è qualcosa di appena più grave di una influenza: il fatto che il presidente della Regione Lombardia abbia detto una scemenza simile può essere una chiave per capire perché la regione è la più infetta d’Italia?

. . .

la Costituzione all’art. 117 stabilisce:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […]

q) […] profilassi internazionale.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: […] tutela della salute.

è abbastanza evidente l’inadeguatezza della Costituzione, che lascia le Regioni principalmente responsabili, consentendo un proliferare disastroso di comportamenti diversi, capaci di annullare reciprocamente la propria efficacia.

toccavano comunque al governo i provvedimenti per impedire che l’infezione entrasse in Italia.

ma il governo attuale ha gestito l’emergenza coronavirus commettendo indubbiamente degli errori, visti i risultati: uno di questi errori è stato il generico blocco dei voli dalla Cina, deciso l’11 febbraio, mi pare, facilmente aggirabile facendo scalo in un paese terzo, e che ha sostituito un provvedimento più efficace di controllo selettivo degli ingressi ricostruendo i percorsi effettivamente fatti, che era quello che invece suggeriva l’Organizzazione Mondiale della Sanità (lo dico anche come parziale autocritica per il giudizio parzialmente positivo dato sul provvedimento, anche se mi è sempre stato chiaro che da solo non serviva).

. . .

e tuttavia, considerando gli sviluppi è quasi certo che a quella data qualche italiano infetto fosse già rientrato nel paese portando il virus con sé: il famoso paziente zero…, sempre che sia stato uno solo.

ma il blocco ha portato con sé la mancanza di controlli all’ingresso e questo errore potrebbe essere stato fatale…

ma rileggo questo mio appunto del 9 febbraio:

una coppia di cinesi di Taiwan, passata per l’Italia con i figli dal 22 gennaio all’1 febbraio, tornata in patria, ha sviluppato l’infezione da coronavirus assieme ad uno dei figli; questo risulta positivo al virus, ma non ha sviluppato sintomi e, si dice, questo è il primo caso.

ma il periodo di incubazione della malattia non è stato definito in 14 giorni? se questi cinesi sono stati in Italia dieci giorni, significa che erano stati infettati giusto prima di partire: da Taiwan? e da chi a Taiwan?

e il figlio che ha il virus, ma nessun sintomo di malattia, è stato infettato assieme ai genitori, oppure in seguito da loro?

e aggiungo adesso: ma allora questo significa che il virus questo bambino cinese lo ha preso in Italia? e da chi?

. . .

intanto sentite che cosa è successo domenica al carnevale di Bagolino, al confine fra Val Sabbia e Trentino:

In barba ai divieti, soprattutto domenica, ma anche il lunedì, Bagolino ha fatto il pieno di gente e di “assembramenti”. Bloccate sul nascere le danze di una trentina di balarì “dissidenti”.

«Hanno voluto mantenere lo “sporchess” e hanno impedito la parte più bella del Carnevale. Così davvero non va bene. Così non si fa».

Una trentina in tutto, sui cento e passa che fanno parte della Compagnia, i rappresentanti della parte “nobile” del Carnevale bagosso che non hanno voluto fare ascolto ai “capi”, i quali invece, “obtorto collo”, avevano accettato l’ordinanza comunale che vietava le manifestazione folkloristiche su tutto il territorio comunale.

«Abbiamo fatto un paio di ballate e subito sono arrivati degli agenti a farci smettere, costringendoci a toglierci la maschera per poter essere identificati – ci ha raccontato il dissidente -. Un altro paio di ballate le abbiamo potute fare in un cortile privato, perché a quanto pare lì era consentito.

Poi siamo saliti poco più su per la contrada e quando abbiamo ricominciato a danzare sono arrivate due auto dei carabinieri, coi militari a disperderci e a dirci che rischiavamo la denuncia penale. Ci hanno trattati come delinquenti».

Ciò che si è visto domenica e poi lunedì a Bagolino, ad ogni modo, è stata una rappresentazione dell’assurdo.

Se le ordinanze avevano lo scopo di evitare assembramenti anti coronavirus, infatti, da queste parti non sono servite ad un bel niente.

Per tutta la giornata di domenica nelle piazze, ma anche nei vicoli bagossi, si è registrato il tutto esaurito: di ragazzi soprattutto, mescolati a qualche màscher, alcuni dei quali tristemente dediti allo sballo alcolico.

A nulla è valsa l’ordinanza emanata verso mezzogiorno della domenica di divieto per gli estranei di fare ingresso a Bagolino, quando ormai il paese era già pieno di gente.

A nulla è valsa quella successiva che ha previsto la chiusura dei bar alle 18, visto che poi si sono aperte le taverne private e le case.

A poco o niente i posti di blocco istituiti dai Vigili agli ingressi del paese per evitare che a Bagolino arrivassero altre persone.

Orde di ragazzi e di ragazzini, infatti, hanno continuato ad imperversare fino a notte fonda e a nessuno di loro, a quanto pare, è mancato l’alcol necessario ad esagerare con la baldoria.

Così anche nella giornata di ieri, con le vie affollate come se le ordinanze non fossero mai state emanate.

Insomma: l’unico assembramento che le forze dell’ordine sarebbero riuscite ad evitare con successo, sono state le esibizioni dei sonadùr e le danze dei balarì.

Nemmeno la guerra era riuscita ad interrompere il Carnevale bagosso, che ha più di 500 anni. C’è riuscita la paura del coronavirus.

e anche il titolo del quotidiano online della Val Sabbia fa l’occhiolino ai ribelli:

«Ci hanno trattati come delinquenti»

purtroppo non è vero; e sì che questi sono davvero delinquenti!

tutto come da scenario prevedibile e previsto: è così che l’Italia si inguaierà davvero.

. . .

a questo punto vogliamo un vero governo di unità nazionale dei competenti, cioè senza i Salvini, le Meloni, i Renzi e altra simile canea di incompetenti, ma sostenuto da loro, che abbia la forza di prendere provvedimenti impopolari e di applicare anche la legge marziale, se occorre.

. . .

intanto Andrea Bellelli, Professore Ordinario di Biochimica, Università di Roma La Sapienza, su ilfattoquotidiano.it

Le ultime notizie sul fronte del coronavirus sono cattive: si è stabilito proprio nel nostro paese un focolaio di epidemia autoctono, del quale al momento non abbiamo identificato con certezza neppure il paziente zero.

Sul coronavirus […] non siamo né completamente ignoranti né disarmati: sappiamo infatti abbastanza sulla statistica delle epidemie e sulle precauzioni di igiene pubblica e individuale utili a contenerle, almeno parzialmente.

Le fasi iniziali di una epidemia sono sempre apparentemente esplosive, con una progressione esponenziale di nuovi casi; poi l’epidemia si stabilizza e dopo un certo tempo comincia a spegnersi.

In Italia apparentemente siamo nella fase iniziale, ma a Wuhan l’epidemia è in fase calante e noi abbiamo un buon quadro della sua dinamica.

Ogni epidemia ha la sua tempistica, scandita dal suo tempo di generazione seriale (Tgs): il tempo che intercorre, in media, tra il momento in cui un individuo viene contagiato e il momento in cui ne contagia a sua volta un altro. Per il coronavirus questo tempo è di circa una decina di giorni, forse anche più lungo. E’ un tempo intermedio tra quelli di altre malattie virali: il Tgs dell’influenza è di circa 3 giorni, quello del morbillo circa due settimane.

I dati facilmente disponibili sul coronavirus in Cina cominciano dal 23 gennaio, giorno in cui furono diagnosticati 265 nuovi casi. I casi giornalieri sono cresciuti quasi esponenzialmente fino al 4 febbraio, giorno in cui furono diagnosticati poco più di 3.900 nuovi casi; da allora sono in calo (a parte un picco dovuto al cambiamento dei criteri diagnostici adottati dalle autorità) e il valore attuale è di circa 750 nuovi casi al giorno. Il periodo di osservazione copre quindi soltanto 3 Tgs (la epidemie di influenza stagionale vengono seguite per circa 30 settimane, oltre 60 Tgs).

Coerentemente, anche il numero di malati ha toccato il massimo il 17 febbraio (oltre 58.700) e da allora sta lentamente calando (attualmente sono segnalati circa 52.000 casi attivi). Il ritardo tra il picco di nuovi casi giornalieri e quello di casi attivi è una grossolana stima della durata media della malattia. Certamente vi sono casi lievi, non diagnosticati, che possono aumentare i valori di nuovi casi giornalieri e di casi attivi, ma questi non alterano il profilo temporale dell’epidemia.

Anche su scala mondiale l’epidemia fino all’esplosione del caso italiano sembrava sotto controllo o quasi, eccetto che in Estremo Oriente: in 11 dei 33 paesi nei quali erano stati segnalati casi (in gran parte di importazione dalla Cina) i malati erano guariti (o in qualche caso deceduti) e il paese si era liberato del virus.

Come finisce una epidemia? Perché l’epidemia da coronavirus in Cina si sta esaurendo così in fretta? Alcune epidemie, come quelle di morbillo, finiscono quando quasi tutta la popolazione è stata contagiata e resa immune, e la popolazione suscettibile è diventata così rara da non poter sostenere ulteriormente il contagio; e infatti in epoca precedente al vaccino il 90% della popolazione presentava anticorpi contro il morbillo, segno di una infezione precedente, dall’età di 15 anni.

In genere però una epidemia si spegne molto prima di aver esaurito la popolazione suscettibile, per varie ragioni: una frazione della popolazione può presentare una suscettibilità ridotta (ad esempio alcune varianti genetiche del recettore CCR5 prevengono l’infezione da Hiv; oppure il contagio dipende da condizioni climatiche (in questo caso spesso l’epidemia assume un andamento stagionale); oppure ancora il contagio colpisce soprattutto o soltanto categorie a rischio.

Non sappiamo l’esatta ragione per la quale in Cina l’epidemia di coronavirus abbia cominciato a spegnersi così presto, ma il dato è inequivoco, e del resto la Sars si era esaurita ancora più rapidamente. Le misure di contenimento hanno in certa misura contribuito a frenare l’epidemia, ma la principale ragione del calo deve risiedere nel virus stesso, perché noi sappiamo che il contenimento da solo ha efficacia modesta, e anche nell’epidemia attuale non ha potuto impedire la diffusione del virus all’esterno dell’area isolata.

Indubbiamente il focolaio italiano dimostra, per la prima volta, che il virus è capace di adattarsi a una popolazione e a una nicchia climatica diverse da quelle dell’Estremo Oriente, e che quindi una pandemia è possibile. Ciononostante, i dati cinesi suggeriscono che l’epidemia si esaurisce in fretta, almeno se vengono messe in atto misure di contenimento.

almeno se vengono messe in atto misure di contenimento, appunto: quelle che l’Italia non sembra in grado di realizzare.

e che neppure Il Fattoquotidiano vuole.

altrimenti avrebbe intitolato:

Coronavirus, l’epidemia si esaurisce in fretta. Ecco perché contano le misure di contenimento.