il presidente della Lombardia, in auto-isolamento, per il contagio che ha colpito una collaboratrice?

ma il coronavirus, secondo lui, non è poco più che un’influenza? che bisogno c’era di drammatizzare tanto?

intanto ha riaperto i bar: bravo! scuole chiuse e bar aperti, e viva anche la movida.

. . .

si aggrega Sala, il sindaco di Milano, che si preoccupa per la perdita dei turisti (come se i turisti venissero più volentieri in una città che non protegge dal virus).

ma non fa neppure a tempo di smettere di parlare che il virus colpisce una corista della Scala…

questo virus sembra incredibilmente mirato e ha un lugubre senso dell’umorismo: tappate la bocca a tutti, presto!

. . .

vorrei pensare che la mascherina Fontana se l’è messa per la vergogna di quel che dice e quel che fa, ma è soltanto un’illusione: Sala non se l’è messa ancora.

poi i nemici della scienza sono quelli che hanno criticato la forzatura dei dieci vaccini obbligatori concomitanti, vero?

. . .

credo che questo virus in Italia dimostrerà presto che invenzione stupida sia stata la democrazia parlamentare.