è sabato, per lasciare il Nature Resort di Puttalam e partire verso Anuradhapura non sto a prendere il tuktuk islamico che mi chiamerebbe la reception, che so già dovrei aspettare per un pezzo, mi metto sulla strada e, tempo tre minuti, al terzo che passa (gli altri due sono già occupati) ecco un driver che sembra particolarmente tonto, ma alla fine sembra capire che voglio andare alla stazione dei bus, e preciso anche la meta finale del viaggio di oggi, nel caso le stazioni dei bus fossero più d’una.

ma non è lunghissima la strada che facciamo e mi molla, gli chiedo del bus e mi fa segno di sì; pago comunque, guardando meglio vedo gente che sembra aspettare, e tra loro un poliziotto, chiedo a lui e mi conferma che sì, l’autobus per la capitale archeologica dello Sri Lanka arriva proprio qui, il biglietto si farà a bordo, immagino; ma che bisogno c’è di chiedere? eccolo, il bus, all’istante.

salire è un tuffo nel passato: musica popolare a tutto volume, parecchie facce sorridenti, mi accomodo, mi godo il clima psicologico ed esistenziale, qualche ripresa dal finestrino, tanto per fare; intanto passa il bigliettaio: questo tragitto di tre ore costa come il treno, 100 rupie, 50 centesimi…

. . .

niente adrenalina, oggi, mentre all’inizio ripercorriamo la strada per il tempio nella roccia; solo che ora la vista spazia di più sui palmeti, i laghi, i fiumi, le mucche al pascolo; mi rilasso incredibilmente.

ma forse è proprio dell’adrenalina che vado in cerca con questo mio modo di viaggiare? chi te lo fa fare, mi domandano tutti, e io non so rispondere; a me pare che la varietà degli incontri, la ricchezza delle esperienze e delle emozioni compensi anche lo stress, le paure e perfino i vistosi inconvenienti, ma la cosa è di sicuro molto soggettiva: conosco migliaia di persone che non farebbero una vita così neppure per un giorno solo, e io sto finendo la terza settimana e non mi sono ancora stancato, nonostante qualche bella batosta.

io credo che sia proprio questo clima di eccitazione e di rischio quello che vado cercando; in fondo c’è chi lo fa in modo molto più pericoloso, come nell’alpinismo estremo o nel jumping, per fare qualche esempio: ma io non ho bisogno di picchi di adrenalina estrema, mi basta una adrenalina ben distribuita nel tempo e intervallata da momenti di completo relax.

e oggi ho deciso che sarà una giornata di completa distensione: il posto lo conosco già, questa è in fondo soltanto una tappa intermedia: prendi il meglio senza grandi attese e pensa già al domani.

. . .

ma come faccio a dire che questo posto lo conosco già? arrivo in una città caotica, disordinata, piena di negozi globalizzati, rumorosa, sporca; e questa sarebbe Anuradhapura? all’inizio provo perfino a pensare che sia qualche città intermedia, e invece si sbarca proprio ad una grossa stazione degli autobus.

forse io 15 anni fa per il centro della città non sono mai passato davvero? tra l’altro diversi edifici mostrano più di 15 anni, non è proprio tutto nuovo; oppure il borghetto che ricordo con le donne che lavavano i panni nel fiume e la piccola guesthouse con la padrona demente che mi chiuse fuori alle 10 di sera e non voleva farmi rientrare per qualche minuto di ritardo era in un altro posto, che ora confondo con questo.

in ogni caso non mi resta che dare al tuktuk l’indirizzo: da bravo, non è difficile: Mihintale Road, la direzione la so anche io, devi andare verso est, amico; lui invece fa un piccolo consulto a tre: guardano e riguardano il mio cellulare, esaminano anche la foto dell’edificio, per vedere se se lo ricordano; alkla fine uno dice che lui sa dov’è, ma non cerca di soffiare il cliente all’altro, glielo spiega e partiamo.

. . .

eccoci arrivati in un vicolino di terra battuta, fuori dal centro, che bellezza – scusate il break, sto scrivendo in giardino, al fresco, e una scimmietta è appena saltata sul muretto davanti a me; ma dai, eccone un’altra…; e adesso uno scimmione si è buttato giù dall’albero, era sopra la mia testa sul ramo e mi stava osservando! – metto via in fretta il cellulare che avevo appoggiato sul tavolo rustico di legno; ci mancava solo che me lo portasse via, vi immaginate la prossima catastrofe?

be’, l’interruzione deve avervi spiegato in che bel posto sono capitato; fanno anche da mangiare qui, e non mi resta che pranzare e andare a riposare; la camera è pur sempre stitica e veramente ridotta ai men che minimi termini, ma ha una bellissima zanzariera.

il fatto è che non c’è neppure nessuno per fare check-in: un ragazzo a cui chiedo dice che devo aspettare la sorella, la donna delle pulizie mi fa cenno di togliere le scarpe; i bei pavimenti di mogano non vanno consumati; ok, ma in camera non c’è neppure internet e io che faccio, innervosito come sono, come ogni affetto da dipendenza se privato della sua droga preferita?

un sonnellino, ecco.

. . .

al risveglio né internet né reception ancora, e io vado a camminare verso la zona archeologica, lo so che è pressapoco ad occidente, anzi, se mi immergo nei campi, tra qualche spaventapasseri e contadini che trebbiano un cereale camminandoci sopra lentamente, ecco che una tipica cupola bianca emerge tra gli alberi; sembra di poterla raggiungere, ma ci sono vicoli ciechi nella boscaglia e tra le case sparse, percorsi tra le coltivazioni, e alla fine si sbocca in una strada trafficata: la cupola non si vede più, eppure avrei quasi dovuto girarle intorno.

che cosa si fa in Sri Lanka in questi casi? si prende un tuktuk e gli si fa cenno dove andare; ecco un baracchino che vende bibite, perché ho finito l’acqua e lo faccio fermare, prima di andare avanti; ma si avvicina anche un custode del parco archeologico: sir, non si può andare oltre senza biglietto – e sono? l’equivalente di 25 euro.

no il budget di un giorno non me lo gioco così, per due ore di visita scarsi ormai a luoghi per quanto fantastici ma sparsi per chilometri (c’è addirittura un dagoba, un tempio di mattoni pieno, che è grande quasi come la piramide di Cheope) e chiedo al driver di portarmi al lago, quello è libero e senza ticket almeno; sì, ma figurarsi se quello capisce lake; però big water lo capisce, ed eccomi al lake, che ha proprio uno degli accessi di fronte al vicolo dell’hostel, ma dal lato opposto a quello dal qualeho cominciato la mia passeggiata…, col che sono anche già a casa.

. . .

di quel lago ho un ricordo straordinario, concretizzato anche in un video.

ma anche qui, veramente, il tempo è passato impietoso: di quel passato sopravvivono solo vaghi residui: qualcuno, famiglie con bambini, sta facendo il bagno su quelle rive; di nuovo c’è anche una colonia di scimmie che ha colonizzato un paio di alberi abbastanza maestosi e si diverte a saltare dai rami dell’uno a quelli dell’altro.

qualche cane ringhioso che cerca di impedirmi il passaggio lungo sentieri secondari, ma mi fornisco di una specie di bastone; poi il tramonto, lungo, fotografato da una posizione strategica.

. . .

al ritorno finalmente la receptionist arriva; alle mie proteste per la mancanza di internet dice che è un problema generale di rete, ma poi mi dà il suo wi-fi privato, che invece funziona; ed ecco una valanga di whatsapp: sono stato inserito nel gruppo degli amici del Nature Resort di Puttalam, e i messaggini si sprecano, assieme a quelli di non so neppure più chi mi ha chiesto e avuto il mio numero di telefono qui.

io mi ricollego alla famiglia a casa; sono pago.

la signora grassa della reception disapprova la mia scelta di andare a Trincomalee: che cosa ci vado a fare? dice; rispondo che l’ho già vista e mi era piaciuta molto; ma forse ci ero stato in luglio, dice; esatto!; ma adesso fa molto caldo, dice lei, in questa stagione; e io mi guardo bene che nel luglio del 2004 da Trincomalee ero scappato perché faceva troppo caldo…

comunque prenoto per due notti, al massimo fuggo di nuovo prima della seconda.

. . .

vorrei una cena vegetariana, ma non la trovo; in un baracchino mi faccio fare del riso con vegetables: me lo cuociono sotto gli occhi; cuociono il riso senza acqua, facendolo saltare rigirandolo su una specie di padella direttamente sul fuoco.

fine di una giornata senza adrenalina ad Anuradhapura, che poi fa quasi assonanza…

. . .

le foto a più tardi, da Trinco.