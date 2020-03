la differenza tra una ipotesi, comunque utile per capire meglio, e una bufala, dannosa e ridicola, sta nella falsa sicurezza di avere in tasca la verità che caratterizza chi propala la seconda.

è in fondo la differenza tra scienza e fideismo: la vera scienza è sempre incerta, prudente, se non volete dire timorosa, e non si azzarda.

il ciarlatano, invece, è sempre sicurissimo di quel che dice e a volte, perfino, in buona fede.