provate a mettere insieme le centinaia di migliaia di profughi che anche Erdogan ha creato con la sua guerra in Siria col coronavirus che si sta diffondendo a bomba in Iran e ora anche in Iraq e che ora spinge contro i confini dell’Europa come ritorsione per il mancato appoggio alla sua guerra di aggressione e avrete uno scenario umano da incubo, non bastasse l’idea di usare come arma la disperazione di chi fugge dalla guerra, dalla siccità, dalla fame.

che cosa succederà nel tempo sicuramente breve in cui il virus comincerà a diffondersi, se già non lo ha fatto, nei campi profughi di quella parte del mondo, in condizioni igieniche e alimentari paurose e sub-umane?

evitate i contatti umani ravvicinati, profughi…

. . .

non riesco a vedere come separate queste due notizie, la diffusione al momento inarrestabile del virus nel mondo e gli scontri alla frontiera greca per respingere migliaia di profughi che sfidano anche la morte per varcare il confine: per me fanno parte di un unico tremendo scenario.

lo vedevamo da lontano, nei contorni sfumati del futuro, e ora che si concretizza sotto i nostri occhi ha la potenza di un incubo vivente.

. . .

perché un’epidemia concomitante con la guerra e la fuga disperata di milioni di persone poteva anche fare parte dello scenario futuro prevedibile del mondo, ma che al potere vi fossero dei pazzi completi che cercano di alimentare la follia di questo disastro, questo è superiore alla nostra (o almeno alla mia) capacità di immaginazione.

che al potere ci sia in molte parti del mondo chi agisce a favore della sofferenza umana perché ritiene di poterla usare come arma, questo ci condanna a morte certa.