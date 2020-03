da quel poco che riesco a leggere in internet, tra un’uscita e l’altra di questo viaggio, attualmente in Sri Lanka, vedo che è relativamente diffuso l’atteggiamento snob di chi a sinistra nega la gravità dell’epidemia in corso da coronavirus.

sono veramente allibito dalla totale mancanza di sensibilità umana e dalla inadeguatezza politica di chi sostiene queste posizioni; per usare delle espressioni eufemistiche e non pensare ai più tradizionali calci nel culo, viene da consigliare a costoro caldamente di rinunciare per sempre ad occuparsi del bene pubblico.

si tratta di una penosa situazione di incapacità di capire la realtà e di una spocchia boriosa nutrita di presunzione di sapere e di essere più bravi degli altri a capire le cose: un atteggiamento che separa irreparabilmente e radicalmente dal comune sentire e che condanna ad una perdita di credibilità personale irrecuperabile.

. . .

il principale argomento che viene usato è che la normale influenza stagionale, nelle sue variabili, fa molti più morti di quanti ne abbia fatti FINORA il coronavirus: 8.000 l’anno in Italia, si argomenta con tono trionfante degno del don Ferrante manzoniano, il quale sosteneva che la peste non esisteva, dato che non poteva essere aristotelicamente definita né come sostanza né come accidente.

l’argomento che viene usato è incontestabile sulla base dei numeri e dei dati di fatto, ma assolutamente privo di qualunque serietà scientifica; e spiace a che a propalarlo sia stata anche un’eminente virologa, evidentemente ben collocata all’interno di questo modo di pensare.

vediamo i numeri dell’epidemia da coronavirus: ad oggi nel mondo abbiamo 45.000 guariti e 3.000 morti; calcolandola su questi numeri, la mortalità è pari al 6,3%, e si sta significativamente abbassando rispetto alla percentuale iniziale, come è ovvio, dato che è pensabile un miglioramento delle capacità di cura.

in ogni caso, proviamo a stare invece alla mortalità dichiarata ufficialmente, cioè calcolata rispetto al numero dei casi aperti (come se questi non fossero appunto ancora aperti e incerti nel risultato), cioè dando per scontato che tutti i casi aperti si risolveranno con una guarigione: attualmente viene definita attorno al 2% di morti direttamente provocati, mentre il tasso di mortalità dell’influenza, in se stessa innocua, per le malattie parallele che vengono a svilupparsi è pari a meno del 2 per mille: si tratta, come abbiamo visto, di 8.000 morti in Italia su più di 4 milioni di casi; ora, se la mortalità di coronavirus, anche a stare ai più ottimistici calcoli ufficiali, è 10 volte più alta, una diffusione incontrollata porterebbe ad un numero di morti pure 10 volte più alto, cioè ad 80.000; è questo che vuole quella sinistra che alza le spalle sul contagio?

. . .

in Italia attualmente con 1.500 casi di infezione da coronavirus aperti, 34 morti e 83 guariti, il tasso di mortalità puramente indicativo è del 28,3%, anche se destinato indubbiamente a ridimensionarsi drasticamente col procedere delle guarigioni; ma il cuore del problema sta altrove, e cioè nella quota molto alta di malati che deve essere ricoverata in terapia intensiva per provare a strapparli alla morte: già il numero attuale, 140, ha saturato le potenzialità esistenti negli ospedali (mentre 640 sono ricoverati e 800 in isolamento a casa loro) e pone come imminente il problema di chi debba essere curato e chi lasciato al suo destino.

questo è il cuore cruciale di una epidemia di questo genere, che ha una percentuale del 20% di complicazioni polmonari gravi e dunque appare in grado di far collassare il sistema attuale della sanità pubblica.

. . .

sminuire i pericoli della situazione fa passare in secondo piano i clamorosi ed evidenti errori compiuti da questo governo nella fase della prevenzione: uno in particolare si è rivelato decisivo ed appare come una concessione implicita allo spirito razzista che domina il paese; in altre parole il governo anti-salviniano ha fatto una prevenzione di tipo prettamente salviniano: si è limitato a bloccare i voli diretti dalla Cina, anziché imporre controlli sanitari a tutti coloro che avevano sul passaporto un visto di passaggio dalla Cina; invano la Cina protestò a suo tempo, avvisandoci che il nostro era un provvedimento sbagliato sul piano scientifico.

il Vietnam, che confina con la Cina, ha adottato esattamente questo provvedimento e ad oggi ha in tutto 14 casi, ben isolati: praticamente nessuno.

il secondo gravissimo errore lo sta commettendo il governo in queste stesse ore non introducendo sanzioni penali per chi viola le disposizioni per la prevenzione dell’epidemia.

ad oggi l’unica sanzione prevista è amministrativa: una multa di 100 euro o tre mesi di arresto, e con 100 euro teorici di rischio potete anche divertirvi a fare l’untore ipotetico.

. . .

anche questa è una concessione allo spirito libertario della destra italiana berlusconizzata da tempo: ma la libertà radicale dell’individuo senza vincoli sociali è soltanto la realizzazione nella pratica dei comportamenti quotidiani dell’ultraliberismo economico.

illiberale dovrebbe essere un complimento in un mondo correttamente impostato, ma Berlusconi in Italia è riuscito a farne un titolo di demerito e la parola viene usata senza coscienza e dunque senza imbarazzi anche nel campo che si definisce democratico.

vi sono situazioni di emergenza in cui i diritti individuali vanno tranquillamente calpestati per il bene pubblico.

ma ecco al lavoro la sinistra genericamente e dogmaticamente anti-autoritaria sempre, per principio, pronta a denunciare il virus come una subdola manovra per imporre il controllo sociale.

. . .

ecco: la mia idea di sinistra non è questa; la mia idea di democrazia non è questa.

in fondo mi ricordo ancora che questa sinistra è nata 170 anni fa attorno ad un testo che parlava di dittatura del proletariato: era ideologia anche quella, e pericolosa, come la storia ha dimostrato, ma dovrebbe anche renderci più disponibili ad accettare che, in situazioni estreme, il feticcio della democrazia formale e delle libertà individuali va lasciato in altre mani, più capaci semmai di difendere le seconde come propria bandiera.

le forze che invece attualmente si definiscono di sinistra in Italia sono pronte anche a cavalcare l’emergenza sanitaria piuttosto come pretesto per invocare a gran voce la possibilità di indebitarsi ancora di più, anziché come occasione santa per passare a modelli di vita più virtuosi e parchi, oltre che più giusti socialmente.

. . .

ma è per questo motivo che una emergenza così grave come quella attuale, con forze politiche tutte egualmente incapaci di verità e di scelte radicali a favore di un futuro più sano, servirebbe un governo di emergenza, staccato da ogni forza politica esistente e capace di scelte anche impopolari per raddrizzare una barca che affonda.

scelte radicali anche nel campo della lotta all’epidemia; ma non succederà in noi quello che sta succedendo in Cina o è successo in Vietnam, con regimi che si definiscono comunisti e che noi chiamiamo illiberali: capaci di imporre pesanti sacrifici individuali in nome del bene comune, anche grazie ad una cultura orientale millenaria che lavora in questo senso.

io temo che a breve l’Italia sarà il paese del mondo più devastato da questa epidemia, per incapacità culturale di gestirla; anche se ci sono buone probabilità che saranno gli USA di Trump a superarci presto.

. . .

ma vi è un’ultima variante ancora, e il mondo è bello perché è uno spettacolo molto creativo, a base di continue sorprese.

Dichiarazione di Vincenzo D’Anna, presidente ordine dei biologi italiani, raccolta da Dagospia

Ecco allora un nuovo colpo di scena destinato a rendere ridicoli sia il panico che il caos sociale ed economico provocato dal nuovo Coronavirus: l’equipe del laboratorio dell’Ospedale Sacco di Milano ha isolato un nuovo ceppo del Covid-19 detto “italiano”. Ebbene, sembra che tale virus sia domestico e non abbia cioè alcunché da spartire con quello cinese proveniente dai pipistrelli. Un virus padano, per dirla tutta, esistente negli animali allevati nelle terre ultra concimate con fanghi industriali del Nord!!

Ecco spiegato perché nelle altre regioni il virus latita, come già noto in letteratura (vedi Wu et al. Cell Host & Microbe doi:10.2016 j.chom.2020.02.001,2020).

Insomma i contagi sarebbero due: uno pandemico a diffusione lenta attraverso i viaggi degli infettati, e l’altro locale. Quest’ultimo poco più che un virus para-influenzale, di nessuna nocività mortale se non per la solita parte “a rischio” della popolazione.

La stessa OMS ridimensiona il tiro e declassa il virus a poco più che un influenza, batte in ritirata anche Burioni che si scusa.

In altri stati europei il virus non lo si trovava perché, semplicemente, si riteneva inutile cercarlo.

Ma non è’ finita: si aggiunge la specificità territoriale del Coronavirus italiano che rende ancora più specifica la beffa nordista.

Ci troviamo innanzi ad una delle più grandi cantonate che la politica italiana ha preso, nel solco di quella approssimazione che la caratterizza tutti i giorni. Ne escono male le istituzioni sanitarie statali troppi asservite al conformismo, il silenzio di migliaia di scienziati, ricercatori ed accademici.

a me, al momento, pare una mezza bufala e alcune delle cose dette sono senza riscontro; ma è solo un’impressione, non un giudizio, e mi riservo di approfondire; e magari qualche lettore attento mi aiuta…