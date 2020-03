considero il numero dei morti il vero indicatore della gravità dell’epidemia di coronavirus in un paese: su tutto il resto si può fare polemica e propaganda: non li trovano perché non fanno i tamponi, noi siamo i più bravi ed attenti del mondo a farne, e via farneticando pur di negare la realtà…

e gli altri paesi europei che non sanno neppure di essere infetti? – dicono…

ma sul numero dei morti da coronavirus è più difficile mentire, ed anzi un paese si accorge dell’epidemia soprattutto quando compaiono delle morti che non lasciano dubbi per la tipologia della malattia.

. . .

ma, per avere un indice attendibile della incidenza del numero dei morti in un paese, evidentemente bisogna rapportarlo con quello della sua popolazione.

quindi, se rapportiamo il numero dei nostri morti a quello della nostra popolazione globale, ci accorgeremo che stiamo vincendo la gara mondiale per il paese più colpito.

il nostro distacco dalla Cina, in apparenza incolmabile, si riduce molto e già oggi viaggiamo su una incidenza al filo della lana:

107 morti in Italia su 60 milioni di abitanti,

rispetto alla Cina con 2.600 morti e un miliardo e 400 milioni di abitanti, cioè 23 volte di più di noi per numero di abitanti e 24 volte più di noi per numero di morti: siamo praticamente ad una incidenza percentuale di pochissimo inferiore.

aggiungiamo che in Cina l’epidemia mostra segni di indebolimento, grazie alle ferree misure di controllo, mentre da noi è in piena espansione nella confusione di misure incerte: quindi è possibile che già nella giornata di oggi l’Italia conquisti il record mondiale di paese più colpito per numero di morti in rapporto alla popolazione.

anche la Corea del Sud, il paese che non riesce a controllare l’epidemia, come qui si dice, l’abbiamo superata da un pezzi, dato che lì i morti sono 33 per 50 milioni di abitanti.

. . .

naturalmente mi si può obiettare che l’Italia ha molti più morti della Corea del Sud, in proporzione (circa il triplo), ad esempio, o anche della Cina, perché ha una struttura demografica con un alto numero di anziani, anzi siamo uno dei paesi con più vecchi al mondo, ma insomma il dato è questo…: una incidenza percentuale dei morti oramai sostanzialmente alla pari con quella della Cina.

se poi consideriamo che per ora la maggior parte delle morti sono concentrate in una area parziale del Nord Italia, non è una esagerazione (anche se lo sembrerà) che il nostro tasso locale dei morti potrebbe essere addirittura il triplo di quello medio cinese.

ma l’affermazione è sbagliata perché anche il numero dei morti cinesi è soprattutto concentrato in una provincia grande più o meno come l’Italia, e dunque Wuhan recupera un solido primato.

. . .

ma ad un soffio dal diventare il paese più infetto del mondo, almeno usando questo parametro grossolano, non manca neppure ora chi chiede di chiudere le frontiere come rimedio principale, mentre giustamente ce le stanno chiudendo gli altri, come mi sto accorgendo anche a mie spese…

scrive giustamente un commentatore qui:

Certo, sarebbe stato utile controllare tutti quelli che venivano da zone a rischio, ma si è deciso di non farlo per non frenare il business turistico, e per timore di sospendere Schenghen. Oggi, per incapacità di prendere rapidamente decisioni impopolari, ci troviamo con un danno molto piú grande al settore turistico e non solo.

Purtroppo abbiamo uno dei governi piú inetti della storia d’Italia (a scanso di equivoci, sono sicuro che anche il primo governo Conte di fronte a un’emergenza simile avrebbe fatto pena. Il centro destra sembra piú preoccupato dalle perdite economiche che dalle morti e dagli ospedali in difficoltà).

Per fare un esempio della pochezza di Conte basti vedere il conflitto con Ceriscioli (governatore delle Marche). Conte ha fatto ricorso al Tar contro l’ordinanza di Ceriscioli di chiudere scuole e sospendere eventi pubblici nelle Marche, per poi chiudere le scuole a livello nazionale per decreto una settimana dopo. Un avvocatucolo che si impunta sui cavilli e sulle scaramucce politiche, regalando una settimana in piú al virus per diffondersi!

purtroppo sono d’accordo, e stiamo procedendo alla stessa maniera, senza intervenire con misure drastiche e continuando a barcamenarci tra l’economia e l’epidemia.

. . .

e non è più questione di destra o di sedicente sinistra in questo paese, ma di una perdita globale di punti di riferimento che ha travolto in egual misura tutti gli schieramenti politici, come da tempo è diventato evidente…

e il coronavirus ce la sta facendo pagare…