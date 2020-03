un commentatore del mio blog, riflettendo sulla base delle discussioni intense sul coronavirus che lo occupano da giorni, ha osservato che la vitamina D, presa con costanza a dosi misurate, rafforza il sistema immunitario di base e dunque potrebbe aiutare a gestire meglio un eventuale contatto col coronavirus.

siccome è un ragazzo sveglio, scrive a un immunologo americano per esporgli la sua idea, e il giorno dopo questo pubblica un video su Youtube, dove riprende questa possibile cura preventiva:

scrivo un whatsapp ai miei figli per informarli e la maggiore delle mie due figlie, che lavora come ricercatrice in un ospedale di Brescia, mi risponde che lei sta prendendo già da giorni.

be’, io ve l’ho detto, e in ogni caso la vitamina D, se presa senza esagerare, male non fa.

D come Deutschland.

. . .

ma eccoci invece ad una delle ricorrenti campagne anti-tedesche dei media di questa Italia oramai fascisti nel profondo, dove alla Germania tocca ormai da anni la parte della mussoliniana perfida Albione.

mi sono divertito a leggere le autentiche scemenze che scrive Repubblica, per prendere un esempio da un giornale che oramai guida campagne razziste “di sinistra” in Italia, e non solo contro la Germania, ma via via nel tempo contro i romeni, gli zingari, gli islamici, gli immigrati in genere e via dicendo…

Coronavirus, in Germania a gennaio il primo contagiato europeo: “Da lui l’infezione fino in Italia”

Lo dice una lettera redatta da medici tedeschi e pubblicata dal New England Journal of Medicine. Il contagio sarebbe avvenuto durante il periodo di incubazione. “Virus trasmissibile anche dopo il termine dei sintomi”.

questo è il titolo sparato da Repubblica oggi.

poi uno legge l’articolo e vediamo che cosa c’è dentro:

Un uomo di 33 anni di Monaco, in Germania, potrebbe essere il primo europeo ad aver contratto l’infezione del nuovo coronavirus e ad averla trasmessa. Lo comunica una lettera di medici tedeschi pubblicata sul New England Journal of Medicine del 5 marzo. L’uomo […] il 20 e il 21 gennaio aveva partecipato a un meeting in cui era presente una collega di Shanghai, che è rimasta in Germania dal 19 al 22 gennaio senza accusare alcun disturbo, poi ha manifestato sintomi respiratori e febbre alta il 24 gennaio. I sintomi sono migliorati e il 27 gennaio è tornato al lavoro.

fino a qui niente di nuovo, sono notizie che si sapevano già.

Secondo una mappa genetica pubblicata sul sito Netxstrain, che ricostruisce una sorta di albero genealogico del virus, il focolaio tedesco potrebbe avere alimentato silenziosamente la catena di contagi al punto da essere collegato a molti casi in Europa e in Italia.

potrebbe, eh? avete letto bene?

Analizzando il percorso e le mutazioni genetiche del coronavirus, gli studiosi hanno rilevato che è entrato in Europa più volte.

qui siamo passati all’indicativo: avete notato? significa che questa ricostruzione gli studiosi la danno per certa.

“Dal primo febbraio circa un quarto delle nuove infezioni in Messico, Finlandia, Scozia e Italia, come i primi casi in Brasile, appaiono geneticamente simili al focolaio di Monaco”, rileva Bedford.

circa un quarto, avete letto bene?

. . .

riassumiamo: titolo sparato, che dice: ci ha contagiato la Germania, e lo dice uno studio tedesco, pensate un po’.

Repubblica “i ricercatori ritengono che il focolaio di Monaco possa essere collegato a una buona parte dell’epidemia in Europa, compresa l’Italia”.

in verità i ricercatori non hanno mai affermato niente di simile, anzi hanno detto il contrario: che i tre quarti dei casi europei hanno un’altra origine e anche per il quarto dove il virus è simile a quello di Moncaco non è affatto certo che per questo venga da quel caso.

. .

e per fare propaganda anti-tedesca becera e torva si mettono in secondo piano le due notizie davvero importanti:

1) la trasmissione del virus potrebbe essere possibile anche dopo la fine dei sintomi e l’apparente guarigione.

“Il fatto che la viremia possa essere presente anche dopo la scomparsa dei sintomi era già noto e ci deve indurre alla sorveglianza dei pazienti dimessi dopo ospedalizzazione, ai quali è consigliabile fare un tampone anche dopo le dimissioni”, conferma Walter Ricciardi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e consigliere del ministro Speranza.

consigliabile? ecco in che mani siamo.

2) i tipi di coronavirus che circolano in Europa sono oramai più d’uno; il che indica, probabilmente, una straordinaria capacità del medesimo di trasformarsi: ipotesi veramente pessima.