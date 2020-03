la terza mattinata a Trincomalee comincia ieri con il lavoro dei pescatori davanti al tavolo dove faccio colazione, oggi occidentale.

poi esco di guesthouse e per prima cosa mi dico: voglio capire come ho fatto a perdermi l’altra sera al buio; e cerco di riportarmi, con la luce, al punto in cui ho sbagliato direzione: ecco, sono finito da quella parte, e invece si doveva andare di qui…

morale? mi sono perso di nuovo! evidentemente c’è qualcosa di sbagliato nella mappa mentale che mi sono fatto di questo posto; e sono finito di fronte alla baia interna: contento di avere visto anche questo aspetto di Trincomalee, ma che razza di giro per ritornare all’obiettivo.

che era poi un ATM di fronte alla stazione degli autobus, a poca distanza dal mercato, al quale tuttavia, prima di passare all’incasso, dedico la visita rapida di rito: ma non presenta aspetti particolari degni di nota; si profila un esaurimento del contante e sarà meglio che mi rifornisca da capo di 150 euro, ho anche avvisato mia figlia via whatsapp: inserisco la sua card, quella che mi ha mandato dall’Italia a Negombo, digito il PIN finalmente imparato a memoria, lo sportello lo accetta, ma alla fine l’operazione non parte; per fortuna a 50 metri ce n’è un altro, ma la situazione si ripresenta uguale; entro in banca e mi spiegano che il loro ATM non accetta le carte di credito; vorrei obiettare che a Negombo l’ho usata e funzionava, ma la cosa supera le mie capacità di comunicazione in inglese; la nuova banca che invece le accetta, indicata nebulosamente, è a circa un km; poi la devo cercare in una strada stretta e trafficata che sembra quasi il vecchio cuore commerciale di Trinco; ma l’esito è lo stesso.

per fortuna l’impiegato esce per assistermi; rifacciamo assieme tutti i passaggi, ma quando digito 3.000 rupie, circa 150 euro, interviene: ecco è qui che sbaglio, non si possono prelevare più di 2.000 rupie (così la banca incassa 4 euro di commissione ogni volta).

ok, ma almeno adesso ho il portafoglio carico per qualche giorno di autonomia e domani mattina posso saldare senza problemi gli extra della guesthouse, lavanderia e pasti.

. . .

a questo punto il piano della giornata è ridiventato quello del giorno prima: le due celebratissime spiagge di Niluveli e di Uppuveli, paragonate alle Maldive, ai Caraibi o alla Polinesia; si parte dalla prima, che è la più lontana e mi ci porta un autobus; il bigliettaio mi chiede dove voglio andare, e io rispondo Nilaveli – sì, ma Nilaveli dove? e siccome vede che sono incerto, borbotta qualcosa in tono interrogativo e io, che ho provato a biascicare a mia volta, last stop, ora per cavarmela faccio segno di sì.

eccomi su uno stradone, a una quindicina di km da Trinco; la strada secondaria verso la spiaggia è di terra battuta e una piccola mandria di mucche randagie mi scivola attorno.

ma, un momento, che cos’è quella sagoma scura nel profondo fossato di cemento ai lati della strada? non credo ai miei occhi, c’è caduta dentro una vaccherella, che ora pare esausta e neppure si lamenta o si muove; ansima soltanto, da quante ore sarà lì? sarà caduta ancora stanotte, immagino.

ha un gamba incastrata malamente e questa riesco a liberargliela, ma non accenna neppure a provare a rialzarsi, e quando provo a tirarla su per le orecchie, che almeno si alzi sulle quattro zampe, è troppo pesante, ma anche priva di forze e neppure reagisce; ma per fortuna ecco che arriva un motociclista e lo fermo: anche lui prova a tirarla su prendendola per le orecchie, come ho fatto io, ma fallisce anche lui; e neppure in due ce la facciamo: andrà a chiamare tre o quattro amici, dice; se è vero la mucca si salverà, altrimenti finirà di morire di sete sotto quel sole implacabile.

. . .

ancora qualche centinaio di metri e poi l’oceano: ho controllato ora che veli in singalese vuol dire sabbia e Nila significa blu; dite voi se sabbia blu vi sembra un nome adeguato per questo luogo.

. . .

il posto è incantevole secondo i nostri cliché, davanti ci sono due isolotti, con tanto di barriera corallina e colonia di tartarughe; ci si può immergere e andare a visitare i fondali.

è quello che mi vengono a proporre, per un prezzo abbastanza modesto, oltretutto, ma qualcosa mi trattiene a mangiare piuttosto un lussuosissimo quanto proibitissimo gelato di frutta in questo posto per ricchi e ad andarmene: sono restio all’idea di affidarmi da solo in una barca, l’annegamento evitato per un soffio a undici anni fa sentire ancora i suoi effetti; oppure questa gita è troppo standard per i miei gusti, chissà…

ma qui, se lo spettacolo naturale è stupendo, quello sociale è devastante: siamo in uno spettrale, anche se affascinante, deserto: ma questa solitudine non è quella primigenia dei sandpits di Chillaw, è un vuoto a sua volta artificiale, dato dalla improvvisa scomparsa quasi totale del turismo.

in questi giorni mi sto abituando ad un diverso scenario, alla domanda di rito where are u from? alla risposta Italia non segue più un gioioso mafia! ma un inquieto coronavirus…; al che io mi metto a tossire, e poi a ridere.

. . .

nella sabbia deserta, due pezzettini di corallo buttati dalle onde, uno a forma di V, e me lo metto da parte per Veronica, in nome del nostro appuntamento mancato al picco di Adamo; poi, camminando faticosamente nella sabbia e dopo per un sentiero, ecco che riappare il mondo reale, dietro lo scenario da cartolina: un contadino che si agita per scacciare le scimmie rapinatrici dal suo campo.

il prossimo tuktuk mi lascia a Uppuveli, che credo significa sabbia d’oro; ma prima finisco in un ristorante locale dove lavora qualche cuoco straordinario: la sua insalata di frutti di mare me la ricorderò per un pezzo.

da lì fare a piedi i 5 km per tornare a Trincomalee, per metà lungo la costa, non è un problema, e il tramonto si chiude come si era aperta l’alba: osservando, per un paio d’ore, i pescatori al lavoro che recuperano le reti dal mare: alcune pienissime e traboccanti di pesce, altre misere, per la posizione più infelice solo 200 metri più in là; ma qui la spiaggia non è artificiale, trabocca di vita vera…

ma ecco che mi lascio andare nella sabbia, sedendomi in mezzo ad un gruppo di giovani uomini che non sono neppure pescatori: uomini sulla trentina, nessuno sposato, per mancanza di lavoro e di risorse: bei discorsi quasi amicali, con uno che insiste un poco perché vada a casa sua a conoscere i suoi genitori, ma poi lascia cadere il discorso, quasi sorpreso che io abbia accettato.

esistono ancora uomini che non posseggono un telefonino e non a caso, qui, con la parola selfie si indica genericamente un ritratto fotografico, anche se te lo fa un altro: ecco che accorrono dei bambini a farsi fotografare e a sorridere poi guardandosi, come del resto anche molti adulti.

. . .

è qui, sulla strada del ritorno, che mi morde il cane, anzi la cagna; mi ha seguito ringhiando per un po’, poi sembrava che fossi riuscito a disperderla agitando il mio cappellone singalese; e invece, subdola, si è buttata di colpo sulla preda colpendomi alle spalle e mi ha avvinghiato di sorpresa una caviglia con i denti, mollandomi peraltro subito e senza danno, come mostro al padrone, che accorre preoccupato; mi spiega che ha appena partorito i cuccioli e forse si sente in dovere di difenderli…

per questo mi considero fortunato: intanto il cane non mi ha fatto niente, mentre quello che mi morse a Los Angeles mi strappò i pantaloni; e poi, adesso, per legge statistica, dovrei essere indenne per altri sei anni, no?

eh no, papà, mi dice mia figlia al telefono: guarda che non funziona così. – ah, tu dici che è come col rosso e col nero alla roulette… – esatto. se un cane ti ha morso oggi, quello di domani non lo sa.

. . .

domani si va a Batticaloa (con l’accento sulla i, quasi impronunciabile per noi): due semi-coetanee francesi che viaggiano in compagnia, dicono che è bella, sparsa su isole tra laguna e oceano; vedremo.

e vedremo anche se qualche altro cane mi morde prima della fine del viaggio.