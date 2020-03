non era affatto difficile prevederlo, eppure quello che sta succedendo supera le peggiori previsioni che potevano fare le menti libere.

siamo di fronte allo spappolamento evidente di una nazione; è un nuovo 8 settembre, un mollate le righe generalizzato, uno sfacelo civile, il trionfo di quella follia collettiva che si chiama egoismo, quando l’egoismo perde la testa.

dispiace, quanto dispiace, avere avuto ragione.

. . .

anzi, dispiace anche non avere avuto abbastanza immaginazione, perché tutto sta andando molto peggio delle astratte previsioni negative.

mi risparmio altre parole: basterebbero i detenuti in rivolta nelle carceri e il morto che ci è scappato, uno solo al momento.

mi risparmio altre parole, perché oramai di parole non ne ho più e le parole non servono più a niente.

conteremo i morti a migliaia per questa follia collettiva: la curva si sta già alzando, nelle rianimazioni il moribondo più giovane scaccia il moribondo più anziano – come è giusto che sia, se i posti scarseggiano – e il numero dei morti sale drammaticamente anche per questo.

se chi se ne frega della salute pubblica potesse essere selezionato dal virus e pagarla cara, questa potrebbe essere una benedizione; ma purtroppo i comportamenti irresponsabili non danneggiano soltanto direttamente chi li ha, e si ammalerà molto più facilmente, ma indirettamente anche chi ha responsabilità e protegge se stesso e gli altri.

. . .

però non mettetemi fra le mani l’idiota della comunicazione che ha inventato lo slogan che bisogna rispettare le confuse disposizioni ministeriali per proteggere i nonni.

personalmente mi sento un nonno che non ha bisogno di nessuna particolare protezione e sono preoccupato non per me, ma per figli e nipoti, perché sono a rischio anche loro.

i nonni lasciateli pure andare, se occorre, non sarà qualche lieve anticipo eventuale dell’uscita di scena a fare una differenza fondamentale, ma sono i giovani che si devono proteggere.

dalla diffusa stupidità alimentata da un sistema mediatico impazzito da decenni, prima di tutto.