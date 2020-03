Marida Lombardo Pijola Giornalista e scrittrice, la definisce l’Huffington Post: peccato che per me i due termini sono incompatibili fra loro.

la testata ospita oggi un suo articolo, ma preferirei chiamarlo pistolotto, anche se si traveste da post di un blog; il suo titolo è:

Ragazzi, restate a casa. Oltre a proteggervi e a proteggerci, potrete godere di un irripetibile tempo per pensare.

ovviamente il pezzo non è scritto per i ragazzi, nessuno dei quali si sognerebbe di leggerlo, dopo un titolo simile, ma per quelli che vogliono leggere delle cose che pensano rivolte a loro, e che chiaramente non sono più dei ragazzi.

Gli anziani, ragazzi, gli anziani, fate mente locale, gli anziani non sono entità astratte, categorie sociali e generazionali aliene, chissà cosa. Gli anziani sono tipo quella signora dalla chioma candida col cagnolino biondo che fino a ieri incontravate ai giardinetti, e vi diceva sempre quanto sei cresciuto, mamma come sta, salutala, e invece, da qualche giorno, non si vede più. Gli anziani sono tipo la vicina del piano di sopra che vi accudiva quando eravate piccoli se mamma usciva, e ora da qualche giorno non scende più a casa vostra per prendere il caffè. Gli anziani sono tipo i vostri nonni. Sono tipo i vostri genitori – i figli oggi si fanno oltre i trentacinque, i quaranta, se si fanno, prima no.

insomma, è stabilito: il coronavirus riguarda gli anziani soltanto; qui sotto, nel penultimo post prima di questo, ci sono le statistiche elaborate dal nuovo coautore di questo blog, che tracciano lo scenario finale prevedibile di un paese incapace di difendersi dal contagio, ma a questo punto forse deciso a non farlo neppure.

tanto, se il virus colpisce gli anziani e ci libera di loro (ma dovrei dire: e vi libera di noi), non è forse una benedizione?

diciamo pane al pane e vino al vino: abbiamo a due passi la soluzione finale del sistema pensionistico, quella che riuscirà a rilanciare perfino quota cento, che non fa più paura se poi il beneficiato muore molto prima; e non vogliamo festeggiare?

. . .

la giornalista scrittrice prosegue:

Pensateci, agli anziani, mentre deridete chi si preoccupa, chi vi informa dei rischi che stiamo correndo, chi vi raccomanda attenti, bisogna cambiare abitudini, bisogna proteggersi, niente è come prima, e voi ma che palle, e quanto siete ansiosi, rompipalle, esagerati. Pensateci, agli anziani, mentre sorteggiare aperitivi, vi accalcate e vi abbracciate nelle piazze nei bar nelle discoteche, vi appartate per baciarvi sulla bocca, viva gli innamorati, via l’amore, viva voi. Però per favore pensate anche agli anziani, mentre continuate a vivere la vostra splendida adolescenza come vi fosse capitata a sorpresa una vacanza, ma guarda che figata, usciamo, niente scuola e chi lo sa per quanto, come fosse estate, come fosse Natale. Pensateci, agli anziani, mentre dalle zone rosse assaltate i treni per raggiungere i vostri cari al Centro e al Sud. Mentre continuate a vivere la vostra giovinezza come se tutto questo fosse solo un’avventura surreale. Roba lunare, roba da cinema. Roba da “Virus letale”, che film da paura. Roba da peste di Camus, se leggere vi piace. Roba da peste del Manzoni, se siete stati attenti nell’ora di lettere, se avete studiato almeno un po’. […]

Ora per carità il coronavirus non è la peste, per fortuna, di rado è mortale, quasi mai per voi, e di questo non ringrazieremo mai abbastanza il Cielo. Il virus è mortale “solo” per gli anziani. […]

l’autrice è nata nel 1956, quindi – mi spiace dire l’età di una signora – va per i 65 anni: non dico proprio che sia anziana, ma piuttosto matura, sì.

ma se questo era un discorso pro domo sua, non faceva prima a dirlo?

io poi sono decisamente più anziano di lei e non sono ansioso di morire, ma neppure mi spaventa più di tanto: non è nell’ordine naturale delle cose? mi spaventano di più le sofferenze della malattia che la calata del sipario della morte.

. . .

negli Stati Uniti il presidente Trump, negatore della crisi climatica, si gioca la presidenza negando anche la gravità del virus: ne uccide di più l’influenza, dice, e se possiamo sopportare qualche decina di migliaia di morti l’anno per le complicazioni normali di questa malattia, che sarà mai il coronavirus?

ci siamo abituati a convivere anche con l’HIV, aggiungo io; che sarà mai convivere con una mortalità globale del 2 o 3 per cento aggiuntiva, anziché dell’1 per mille, come nel caso dell’influenza? che sarà mai un numero di morti 20 o 30 volte più alto?

. . .

la matematica e il buon senso non sono il punto forte di questo presidente, ma la domanda resta questa: ci è o ci fa?

forse qualcuno sta cominciando a marciarci su?

forse chi minimizza lo fa perché pensa di trarre vantaggio dal virus, in qualche modo?

forse il coronavirus ci aiuterà a ridurre la durata media della vita che è già oggi un bel problema?

ma faccio anche per Trump la domanda che ho fatto per la giornalista travestita da blogger: non è anziano anche lui? non ha 73 anni?

pensa forse di ingannare il virus?

. . .

in questa rassegna delle migliori manifestazioni della stupidità umana a proposito del coronavirus, purtroppo breve e non all’altezza della ricchezza degli spunti che la realtà ci offre, un posticino d’onore finale lo devo dedicare anche a Nicola Zingaretti, da poco scopertosi positivo, ma senza sintomi, buon per lui.

era il 27 febbraio, qualcuno se lo ricorda? ecco, come probabilmente Zingaretti è andato a beccarsi il virus, l’idiota.

Coronavirus, Zingaretti aperitivo pubblico a Milano: “Niente panico, isolare i focolai”. Il segretario dem alla manifestazione organizzata dal partito con i giovani nella zona dei Navigli.

Nicola Zingaretti sfida il panico che si è diffuso a causa del coronavirus e questa sera aderisce all’iniziativa #Milanononsiferma promossa dal Partito Democratico Metropolitano milanese. Alle 19 il segretario dem parteciperà ad un aperitivo con i giovani presso il Pinch Ripa di Porta Ticinese 63 e alle 20.30 sarà a Bollate per una cena in pizzeria.

“Bisogna isolare i focolai ma non bisogna distruggere la vita o diffondere il panico. Quindi bisogna dare dei segnali di ripresa e rilancio, la cosa più importante è riaccendere l’economia del Paese con misure straordinarie, ma la prima è ricreare fiducia, speranza e collaborazione, ricostruendo le condizioni per riaccendere il motore dell’economia”. Così Nicola Zingaretti, a Milano per un aperitivo con i giovani Dem sui Navigli, dove i locali hanno riaperto di sera dopo la chiusura per l’emergenza coronavirus. “Mi sembrava giusto, un bel gesto, raccogliere l’invito del sindaco Sala e del Pd di Milano. Un segnale molto chiaro di vicinanza e sostegno innanzitutto al Nord e a Milano che sta vivendo una fase molto difficile. Bisogna sconfiggere il virus seguendo la scienza”, ha aggiunto Zingaretti.

mentre riaccendeva l’economia a suon di spritz e di aperitivi, festeggiando con i giovani del suo partito, il segretario dem s’è beccato il virus, o meglio il virus ha beccato lui.

splendido! e dimettersi, dopo una simile manifestazione di incoscienza, niente, vero?

. . .

questo virus non è intelligente, perché nessun virus riesce ad esserlo, almeno nel senso umano del termine.

ma chi ha inventato le code ai treni per compilare l’autodichiarazione sui motivi per cui si viaggia, secondo voi lo è?

però il virus è la voce tetragona della realtà.

c’è chi lo festeggia con una danza macabra pensando sempre che non tocchi a lui.

ma il virus non ha memoria e non sa fare differenze.