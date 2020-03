The worst case scenario

Dato che sulla stampa non ho visto sviluppato questo argomento, mi permetto di pubblicare qui il risultato dei miei calcoli su quello che potrebbe essere l’evoluzione del contagio da Coronavirus nel peggiore dei casi. Ovviamente non ho alcuna autorità né preparazione specifica in materia ma per queste operazioni potrebbe bastare l’aritmetica imparata alla scuola dell’obbligo. Ho combinato i dati della popolazione italiana suddivisi per età con il tasso di mortalità del covid19 risultati da 70,000 casi in Cina, ipotizzando che prima o poi il virus contagi l’intera popolazione italiana. Che poi grazie alla inettitudine ed alla stupidità sembra proprio quello che stia per succedere.

Risparmiandovi i calcoli, i risultati sono qui sotto, ben 1,578,627 morti, di cui la maggior parte anziani.

Età abitanti tasso di mortalità % morti 0-10 5.090.482 10-20 5.768.874 0,2 11.537 20-30 6.201.270 0,2 12.402 30-40 7.074.218 0,2 14.148 40-50 9.242.654 0,4 36.970 50-60 9.352.231 1,3 121.579 60-70 7.337.210 3,6 264.139 70-80 5.962.533 8 477.002 >80 4.330.074 14,8 640.850 60.359.546 1.578.627

Consideriamo che senza coronavirus in Italia ogni anno muoiono circa 647,000 persone e che la maggior parte di queste sono già incluse nel totale sopra, arrotondiamo a 1,800,000 morti/anno, per tutte le cause di morte sommate. So bene che è un calcolo molto grossolano e che gli aggiustamenti sono molti e quasi tutti (speriamo) al ribasso, ma rende bene l’idea di quello che rischiamo nella peggiore delle ipotesi. A questi livelli anche la gestione dei morti, e non solo dei malati – inumazioni, funerali, sepolture – sarebbe forse insostenibile.

E ora una nota personale su come si sta vivendo e morendo in questi giorni di realtà differita.

E’ morto Franco di SLA il mio ottimo vicino di casa dopo una lungodegenza di 5 anni in un’istituto. Nella stessa struttura, nello stesso corridoio di Franco, è morto un mese fa anche il padre di un mio amico dopo 7 anni di ricovero. Entrambi anziani, entrambi morti per insufficienza respiratoria. E qui mi fermo.

Oggi pomeriggio siamo andati al funerale di Franco. Aveva 81 anni. La moglie a la figlia dietro la bara per l’ultimo saluto. Il figlio invece lavora negli USA e non è potuto venire in Italia ed anche se fosse venuto poi sarebbe stato impossibile tornare. Una ventina di persone soltanto, distanziati e silenziosi. Ci sentivamo tutti come legati da dietro con una una catena, come i cani da pagliaio, tesi fra la voglia di portare conforto con un doveroso abbraccio e il dovere di proteggersi e proteggere dal virus invisibile. Alcuni di noi hanno rotto la catena e fatto quello che andava fatto.

Franco era una persona preziosa con una pazienza rara. Prezioso anche perché era una di quelle persone che sapeva fare tutto e faceva di tutto: meccanico, elettricista, contadino, idraulico e tanto altro.

Sulla bara la bandiera nera della Federazione Anarchica Italiana e la musica di “Addio Lugano bella” ha accompagnato la piccola processione. Franco è riuscito per qualche istante a farci sorridere.

Ciao Franco.