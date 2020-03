la realtà.

ci vuole poco a smontare la propaganda selvaggia.

il secondo morto di Coronavirus in Val Sabbia è un impiegato che lavorava in una grossa azienda di una frazione di Vobarno ed abitava a Vestone.

è morto a 53 anni – alla faccia di quelli che… il virus riguarda gli anziani…

. . .

si era assentato per una presunta influenza il 3 marzo, martedì, e poi, non sappiamo quando, era stato ricoverato per polmonite; e c’è voluto fino al pomeriggio del 9 marzo, lunedì, in pratica una settimana dall’inizio della malattia, per sapere che era stato colpito dal coronavirus.

vi sembrano normali questi tempi? e come è stato curato in questo periodo? è stato mandato in rianimazione oppure non c’era più posto?

. . .

la stampa locale non ci dice niente di tutto questo, ma almeno ne parla; ma sto parlando soltanto del quotidiano online della Val Sabbia, neppure della stampa provinciale online di Brescia, che non ha tempo di occuparsi di un caso particolare, figurarsi.

in provincia alle ore 13 i morti in più sono stati 34 rispetto al giorno prima, per un totale di 159 dall’inizio dell’epidemia, e i contagiati ufficiali sono 1.588, 305 in più rispetto a quelli del giorno prima: la situazione sta palesemente andando fuori controllo completamente.

oltretutto le valli e i loro comuni di montagna risultano al momento molto meno colpiti dall’epidemia, in rapporto al resto della provincia, tranne che la bassa Valcamonica e la bassa Valtrompia.

mappa della diffusione del Coronavirus in provincia, dal Giornale di Brescia;

in grigio le zone al momento esenti dal virus secondo i dati ufficiali

. . .

ne parla Valsabbianews, dicevo, ma non per rispondere alle nostre domande (e capisco da solo che sarebbe difficile), ma per dare la parola all’azienda.

che si stringe attorno alla famiglia del collaboratore, assicura di avere applicato da subito tutte le norme igienico-sanitarie per prevenire la diffusione del virus, e da lunedì scorso, quando ha effettivamente saputo dell’infezione da virus, ha comunicato l’elenco del personale che ha lavorato in stretto contatto con lui e dei colleghi dello stesso reparto che risultavano in malattia.

quindi ce ne sono: queste persone verranno contattate dall’azienda sanitaria che gli dirà che cosa fare.

non viene detto, ma perché la cosa è ovvia, che la produzione continua, anche per quel reparto…

in Italia si chiudono le scuole, le chiese, i cinema, i servizi pubblici, ma non le fabbriche.

non voglio fare facile demagogia, ma non sono sicuro che sia la scelta giusta, per quanto doloroso possa essere il contrario.

. . .

intanto un comunicato dei sindaci del Garda bresciano ufficializza che il numero dei respiratori non è più sufficiente per intubare tutte le persone che ne avrebbero bisogno. Il numero dei contagiati aumenta ogni giorno, le nostre strutture sanitarie sono sature, i nostri medici, infermieri, operatori sanitari sfiniti e ormai allo stremo delle loro forze, lavorano per più turni ininterrottamente.