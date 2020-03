eccomi dunque ai piedi dello Sri Pada – oppure Sri Padaya in signala, la lingua singalese moderna – o Adam’s Peak: antica promessa a me stesso fin dai primi due viaggi in Sri Lanka del 2004 e del 2005, e poi a Veronica per quell’appuntamento che lei ha mancato per un banale contrattempo, che poi le ha impedito di venire qui, mentre io continuo a girarmi il paese tormentato dalle notizie sul coronavirus dalle mie parti laggiù, consapevole che la serendipity mi ha concesso un mese doppiamente incredibile.

quando l’ho visto la prima volta da lontano ho esclamato: non riuscirò mai a salire lassù.

e la stessa sensazione di sgomento si ripete ora, nel vederlo dal paesino che sta alla sua base (uno dei due itinerari possibili per salirci, e il più facile): Nallathanniya o Delhousie, paese piccolo, ma col privilegio dei due nomi.

. . .

da qui sotto si può vedere abbastanza bene il santuario che occupa la sua cima: perché questa non è soltanto la montagna più alta dello Sri Lanka, con i suoi 2.200 metri – 1.500 metri di dislivello dal punto di accesso che ho scelto, il più facile dei due -, ma è anche un luogo sacro, e – quel che è ancora più intrigante – sacro per quasi tutte le religioni umane, induismo, ebraismo, buddismo, cristianesimo, islam.

tutto dipende da una colossale impronta umana stampata nella roccia lassù in cima (ma dico subito, a mia vergogna) che io non sono riuscito a trovarla: forse rimane, protetta, nella parte più intima del santuario): Sri Pada, appunto, in sanscrito, lingua del resto indo-europea, quindi imparentata con le nostre occidentali, alla faccia di ogni razzismo.

Sri, sacro, un po’ vicino al sacer latino; pada, inequivocabilmente legato alla radice ped-, pure latina, che è il piede; sri pada, il sacro piede.

ma il piede di chi? gli occidentali che chiamano il luogo Adam’s peak, non hanno dubbi: è il piede di Adamo, e con questo il luogo diventa sacro per ebrei, cristiani e musulmani, che condividono il mito della discendenza da Adamo dell’umanità.

ma il nome locale resta più vago e non esclude che il sacro piede sia quello di Bishnu, il lato benefico della sacra trimurti, come vogliono gli hindu, oppure quello di Buddha, come preferiscono i suoi seguaci: nessuno deve sentirsi escluso, salendo qui su.

. . .

sulla parete della Guesthouse c’è un sommario affresco con un ponticello e poi lo schema del monte, più la distanza: 5,4 km; capisco male e chiedo al gestore se ci sono da fare quei km per arrivare all’inizio della salita: no, no, quella è la distanza da percorrere per arrivare al santuario in cima dal ponte che segna l’inizio del percorso; sono 5.800 scalini, aggiunge (non ce la farò mai, non ce la farò mai…).

comunque, considerando che è già sera, esco per fare un primo sopralluogo e anche per sapermi orientare bene stanotte al buio, penso; ho deciso infatti che partirò all’una.

c’è un chilometrino da fare dalla guesthouse a un ponticello dopo una piccola discesa, quello iniziale dell’affreschino, appunto, sovrastato da un Buddha enorme e kitsch, come ne è pieno lo Sri Lanka.

ci sono anche simboli induisti, più modesti e un poco appartati; ma i simboli buddisti si susseguono.

però quello che prevale in assoluto sono le bancarelle che vendono di tutto: bibite, dolciumi, perfino gelati, materiale sacro, cappelli, non manca neppure un negozietto di ferramenta; gente che va e viene, non c’è un clima particolare di concentrazione sacra, sembra più che altro di essere ad una fiera; però chi lo desidera può sempre riuscre a concentrarsi.

. . .

è più la gente che scende che quella che sale, a quest’ora del giorno; la strada è facilmente accessibile e larga; la pendenza resta attorno al 20%, direi ad occhio, per i primi due km, che sono quelli che faccio; il che significa, calcolo da me, che ci sarà poi un km e mezzo con una pendenza del 50%, niente male, e poi gli ultimi due km saranno quasi tutti in salita: diciamo con una pendenza dell’80%.

però quello che è impressionante, fin d’ora, è che prevalgono i pellegrini locali, che la maggior parte affronta l’impresa con dei sandaletti di plastica da spiaggia, ma non manca chi sale a piedi nudi; ci sono persone che salgono anziane e anche chiaramente malandate in salute; tra quelli che scendono non manca qualche donna sostenuta a braccia, che non ce la fa più.

come sanno coloro che vanno in montagna, il pezzo più duro di una camminata è la discesa, perché in salita faticano i polmoni e basta fermarsi un attimo, perché si riprendano, ma in discesa sono le gambe che lavorano in maniera straordinaria, col peso del corpo tutto che le carica, e queste hanno bisogno di ore, se non di giorni, per riprendersi.

comunque ora so che cosa mi aspetta; ritorno, esco a mangiare, e al ristorante al tavolo di fianco al mio ecco due strane coppie: una ragazza orientale con un ragazzo che sembra un islamico, e un ragazzo orientale con una ragazza bianca, li ritroverò stanotte, sulla salita.

. . .

ho dormito solo tre ore, quando suona la sveglia, ma interrompere il sonno non è così pesante, credevo peggio, e faccio a passo spedito la parte che conosco già: certo, ora è più bello: molte bancarelle sono chiuse e le luci creano suggestioni speciali.

c’è anche una bella luna quasi piena e un tempo fortunatissimo: limpido, come non era ieri e come non sarà il pomeriggio dopo.

e comunque il percorso è sempre illuminato.

ma ecco che la salita comincia a diventare più dura; sotto qualche porticato ci sono pellegrini che dormono stesi sul pavimento; però è bello essere in compagnia, la fatica si sente meno vedendola condivisa; e poi si comincia a fare qualche conoscenza, anche se per ora fatta solo di sorrisi; ecco le due coppie del ristorante; ecco una bella coppia di russi, dal suono di quel che si dicono; ecco i saluti di incoraggiamento con questo e con quello.

poi i visi si contraggono, i pellegrini si addensano; c’è chi sale perfino portando un bambino in braccio, molti stanno scendendo e io, vedendoli, temo che su ci sia una specie di rotazione obbligata, per cui, arrivati in cima, venga fatto un giro ed ordinato di scendere, col che mi sfuggirebbe la veduta dell’alba; quindi mi soffermo un poco alle porte del santuario, assieme a molti altri; in tutto la salita è durata tre ore e mezza, ovviamente impegnative, ma per niente impossibili, se la forza di volontà regge.

. . .

niente di tutto questo: sopra si è liberi di girare come si vuole, anche se lo spazio non è molto; ci sono perfino un paio di stanzoni dove dormono a decine pellegrini stanchi; si può andare alla campana e riprendere e farsi riprendere mentre la si suona in segno di vittoria.

si possono ascoltare le cantilene buddiste, accendere gli incensi attorno ad una vasca di granito scuro…; più tardi due tamburini intoneranno una musica hindu; ed il bello di questo luogo è appunto l’interculturalità e il messaggio della convivenza possibile.

e soprattutto adesso, ecco tutti, senza distinzione di fede, cercare di vedere e immortalare col telefonino la famosa alba; è ancora un po’ presto, e nel buio sottostante, che solo a poco poco sta diventando penombra, spiccano per ora le luci della lunghissima scalinata della salita, assieme alle ombre di qualche cima che emerge da un mare di nebbia.

ma ora che l’alba arriva davvero, la folla è fitta, inutile sperare in una prima fila; si fotografa quel che si può; soltanto al momento di discendere scoprirò che ci sono dei posticini non proprio in cima che sono abbastanza trascurati e che offrono comunque delle viste meravigliose.

. . .

sembra giunto il momento di tornare: c’è solo un momento di incertezza, perché le vie di accesso allo Sri Pada sono due e a voi si presenta quella sbagliata, che vedete bene che non è la vostra, e si deve giare un po’ per individuarla.

la storia del ritorno diventerebbe rapidamente un racconto di sofferenza, interrotta soltanto dall’incontro casuale e via ripetuto sorridendo con i compagni dell’impresa, il che mi conferma che sto mantenendo un ritmo standard, tutto sommato, anche se la gambe stanno via via cedendo, e negli ultimi chilometri si trascinano semi-bloccate, facendomi sembrare quel vecchio che in realtà sono.

preferisco lasciarvi al meglio di questa bellissima e memorabile sfaticata con queste ultime immagini che allargano il cuore.

. . .

ed eccoci finalmente alla faticata base; si scopre perfino un breve percorso alternativo e più bello, che passa davanti ad un tempio giapponese della pace.

poi ci si volta per un ultimo saluto: ebbene sì, io sono stato sullo Sri Pada.