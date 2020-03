è l’uovo di Colombo, nessuno ci aveva ancora pensato, ma l’ipotesi a me pare molto persuasiva; non che sia ancora completamente confermata, ma potrebbe spiegare finalmente come mai l’Africa, l’India, buona parte dell’America Latina – ed anche lo Sri Lanka, dove mi trovo, per i miei tre ultimi giorni di viaggio – siano finora quasi completamente esenti dall’epidemia di coronavirus: il virus avrebbe bisogno di particolari condizioni climatiche, per prosperare.

questa cartina parla da sola; è facile vedere che la fascia verde corrisponde alle zone nelle quali il virus si sta diffondendo massicciamente, e che le zone blu o viola, troppo fredde, oppure la zona rossa, troppo calda, restano sostanzialmente esenti dal virus.

sarebbe per questo che la temuta catastrofe sanitaria del terzo mondo, in caso di diffusione del virus, in realtà non si sta verificando: non dipenderebbe, dunque, dalla arretratezza sanitaria di questi paesi, che non riuscirebbero ad individuare i casi, ma da un clima troppo caldo, che proteggerebbe dal virus.

. . .

l’osservazione viene da scienziati dell’Università del Maryland che appartengono al Global Virus network.

Latitudine, temperatura e umidità definiscono precisamente uno stretto corridoio compreso tra 30 e 50 gradi di latitudine, dove le temperature medie sono tra i 5 e gli 11 gradi e l’umidità tra il 47 e il 79 per cento, dove la malattia è esplosa in modo più grave. Non a caso la Lombardia ha una media di 9 gradi e un umidità tra 68 e 75 per cento. In generale Covid-19 non ha mostrato una eccessiva virulenza nelle città dove si scende sotto gli 0 gradi, il che potrebbe significare che non riesce a sopravvivere al freddo.

nelle zone più colpite, come il nord Italia, il sud Corea, la Francia, la Germania, l’Iran, l’area nord pacifica degli Stati Uniti, l’esplosione dell’epidemia coincide con temperature relativamente stabili per un periodo superiore a un mese. Non a caso le zone che potevano avere una emergenza maggiore, a causa della loro vicinanza con la Cina, non hanno visto un effetto simile. A Bangkok, Thailandia, ci sono solo 80 casi. 47 sono quelli in Vietnam, solo 7 in Cambogia e in Myanmar nessuno. Invece nel periodo tra gennaio e febbraio in cui c’è stata la massima evoluzione, a Wuhan la temperatura media era di 6,8, a Seoul di 7,9, a Teheran tra 7 e 15, a Piacenza di 8-10, a Milano 6-9.

dunque l’epidemia può essere messa in relazione anche col riscaldamento globale e col fatto che le temperature in certe zone non scendono più stabilmente sotto gli zero gradi?

piccola conferma locale: in provincia di Brescia sono esenti dal virus i comuni di montagna, nelle valli, con clima più freddo, e relativamente meno colpito è il nostro Meridione, con condizioni di umidità fuori dal range necessario al virus per prosperare.

. . .

anche ricercatori dell’Università di Guangzhou, Cina, hanno confermato che la trasmissione viaggia meglio intorno agli 8,72 gradi e studiosi dell’Università di Tsinghua, a Pechino, sostengono che dove temperature e umidità sono state più basse – rispetto ai paesi tropicali – ci sono stati più casi rispetto a quelle dove faceva più caldo e l’umidità era più alta.

Una ricerca dell’Ospedale di Greifswald e dell’Università Ruhr a Bochum, Germania, ha verificato che il virus a 30-40 gradi sparisce in breve tempo, mentre rimane più a lungo in situazioni fresche e umide e a 4 gradi può rimanere in vita per 28 giorni.

. . .

ma il virus fa fatica, evidentemente, a sopravvivere, anche a temperature più calde.

questi virus come tutte le altre influenze che attaccano l’apparato respiratorio, hanno un rivestimento di grassi che si degrada quando fa caldo. E’ esattamente quello che si scioglie quando entra nel corpo umano, e lo fa diventare virulento, ma se questo accade all’esterno, arriva la morte per il virus – usando una metafora, dato che è dubbio che il virus possa essere considerato un vero e proprio essere vivente.

. . .

se queste considerazioni sono vere, adesso è prevedibile che il virus, col procedere della stagione, vada ad espandersi verso nord, rispetto all’attuale corridoio. Il che significa che il virus si muoverà verso la British Columbia, per gli Stati Uniti, e il nord della Cina, dove per ora c’era stata poca diffusione, mentre in Europa verranno più coinvolte l’Inghilterra, la Scozia e l’Irlanda.

quindi il virus potrebbe sparire in estate, almeno nelle nostre zone, ma tornare di nuovo in autunno.

ma questo vale soltanto se il virus non muta di nuovo, come ha già fatto una volta.

. . .

non abbiamo certezze, ma la ricerca continua e a qualche risultato arriveremo.