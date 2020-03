questo, naturalmente, non è più un resoconto di viaggio, piacevole ed allettante, ma il resoconto di una tortura, di una serie di tormenti che mi vengono sistematicamente e successivamente applicati dalla sorte (forse per punirmi della troppa felicità dei giorni scorsi?) e della mia dura lotta, non sempre riuscita, per mantenere l’equilibrio e la speranza di una soluzione; mi sto battendo contro l’avanzata oscura del grande nulla del Coronavirus che ha cominciato a distruggere gli usi della vita che conosciamo e sta arrivando anche qui, in Sri Lanka, mentre sta menando una strage mai vista in Italia: una specie di nuova guerra mondiale.

Lettori, siete avvisati: non è affatto un resoconto piacevole, neppure questo, ben più modesto, del mio viaggio che sta andando a rotoli, tutt’altro…

. . .

17 mattina, martedì: un tuktuk mi porta all’aeroporto alle sei e mi aspetta con la sacca a bordo, nell’ipotesi troppo speranzosa che, nel caso il volo da Muscat per Milano sia stato effettivamente cancellato, io riesca ad anticipare di un giorno la mia partenza per Muscat – Milano, con l’ultimo volo utile di oggi su questo tragitto.

nel sistema dei trasporti locale ai tuktuk è interdetto l’accesso agli aeroporti, solo i taxi possono arrivare all’interno del recinto; quindi sono piuttosto scettico sulla promessa del driver di riuscire a farmi entrare, ma evidentemente c’è un sistema parallelo di bustarelle; così, da un cancellino vigilatissimo, proprio i vigilanti in realtà mi fanno passare, mentre gli spiego che vado dentro soltanto per informazioni.

Ma serve a poco, perché poi altri vigilanti mi bloccano all’ingresso: non ho il biglietto per la giornata, quindi non posso entrare; e mi mandano da Ponzio a Pilato agli sportelli esterni: le Informazioni non mi sanno dire se il volo di domani Muscat Milano è operativo oppure no – come potrebbero? – e mi mandano alle linee aeree singalesi, che c’entrano come i cavoli a merenda, ovviamente, e queste mi rimandano alle Informazioni; alla fine decidono di dirmi che lo staff Oman Air arriva all’una: semmai posso provare a quell’ora.

Decisamente non è il caso di fermarsi lì sette ore ad aspettarli e – non fatemi precisare i dettagli – non mi pare neppure il caso di ributtare via 15 euro per fare un nuovo tentativo, di sicuro a vuoto, sei ore dopo; insomma il viaggio è andato del tutto a vuoto e non ho neppure la conferma definitiva che il mio volo per l’Italia domani non c’è, e la situazione resta da panico.

. . .

Torno a casa e faccio colazione: e decido – soltanto ora! – che non posso continuare a comunicare con il resto del mondo soltanto appoggiandomi ai wi-fi dei posti dove dormo: io non ho più avuto il cellulare attivo, visti i costi mostruosi dei primi tre giorni.

proprio sull’altro lato della strada principale degli angeli singalesi hanno un negozietto che gestisce le comunicazioni telefoniche: riescono ad estrarre la scheda che ad Abu Dhabi non eravamo riusciti, mia figlia ed io, a togliere dall’apparecchio ed ecco la mia nuova scheda base singalese, che, con una spesa di due euro, da questo momento mi rende autonomo (quanto ai costi ulteriori, li vedremo più avanti: sinceramente non ho capito come funziona la cosa, e credo che la pagherò cara per la seconda volta; ma oramai la situazione è uno stato di necessità).

Il genio della situazione è Frank, da quel momento un altro mio amico singalese di whatsapp, che è un quarantenne focomelico e sta su una sedia a rotelle, con dei moncherini al posto delle dita delle mani e dei piedi, e risolve i problemi con efficienza e disponibilità, contento di riuscire.

ed eccomi con la stampa felice dei miei biglietti aerei e del mio check-in per la battaglia di domani.

. . .

Torno anche all’ostello del mio primo soggiorno, per abbandonare la mefitica locanda, ma il ristorante italiano è chiuso, e nell’ostello, che pare aperto, non trovo però il gestore; faccio fatica perfino a trovare un ATM che mi accetti la carta di credito, oggi, visto che sono a corto di contante.

è qui che mi sento salutare: Mauro! è il gestore del ristorante Dolce Vita, con casco di motociclista sulla testa; ci informiamo reciprocamente sulle nostre disgrazie; lui ha chiuso il suo locale e vedrà che cosa fare; il turismo in Sri Lanka è finito, secondo lui, e non si riprenderà; siamo di fronte ad una catastrofe epocale, che lui paragona al prima e dopo Cristo; il mondo che abbiamo conosciuto è finito, meglio scappare; non è soltanto il secondo anno consecutivo di crisi del turismo singalese, dopo l’ondata di attentati contro chiese, alberghi, templi buddisti, e dunque presumibilmente islamisti – come del resto da rivendicazione, per quel che vale -, che ha sconvolto l’isola l’anno scorso provocando più di 250 morti in varie località: ora è la crisi globale di un modo di vivere, che viene colpito alle radici da un nemico oscuro.

lui non sa se faccio bene a tornare in Italia; anche lui unisce la sua voce a quella di chi mi consiglia di restare qui, piuttosto; ma in realtà non mi consiglia neppure di restare: in questo momento non si può davvero consigliare nulla di sensato; qualunque scelta si faccia, anche la meglio calibrata, potrebbe essere una sciocchezza ed esserti rinfacciata (anche se almeno do atto ai miei figli, in queste ore di convulse chattate whatsapp, di avere evitato finora il fastidioso noi te lo avevamo detto).

. . .

lunga la camminata anche per cercare una farmacia dove comperare delle mascherine, in vista dell’ipotetico arrivo in Italia: ci sono solo quelle giornaliere, mi dice la farmacista: ne prendo 5; basteranno per arrivare in Italia e passare dall’aeroporto a casa mia?

rimane il tempo di un po’ di spiaggia, per l’esplorazione delle baracche dei disperati di cui ho già parlato ieri.

ma è proprio qui che arriva quel metaforico nero temporale profetico; ne approfitto per una sosta in una della grandi chiese cattoliche di Negombo: avrei proprio bisogno di un miracolo; ce ne sono anche per i non credenti?

. . .

ad un ufficietto non lontano da quello di Frank, prenoto un taxi per l’indomani: all’aeroporto domani entro con la mia sacca, e voglio un ingresso regolare e senza problemi: ore 6 a.m., proprio qui davanti a voi, ok? me lo segnano anche sulla ricevuta.

mi chiedono di saldare i 10 euro in anticipo; rifiuto; la metà, allora: rifiuto anche questo; alla fine gli lascio un anticipo del 25%, rischio contenuto, mi pare.

. . .

al rientro frettoloso alla guesthouse il gestore ha un present per me: una mascherina, ma permanente; su whatsapp qualche frenetica comunicazione con tutta la cerchia familiare in Italia e negli Emirates; e io che scherzo sulla possibilità di mettere su un commercio di mascherine tra lo Sri Lanka, dove non mancano completamente, e l’Italia.

rientro frettoloso, perché oggi il governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka ha decretato un coprifuoco che inizia oggi alle 6 e durerà fino a domattina.

non lo so ancora, ma sono le prove generali di un nuovo coprifuoco che durerà tutto il weekend.

. . .

R.: Alura, set partìt, o ti tengono lì?

In teoria dovrei partire domani mattina, ma pare proprio che da domani abbiano sospeso i voli dall’Oman all’Italia. Vedremo

R.: Ma porcccccxxx. Cazzo.

Aggiungi, ciliegina sulla torta, che stamattina è andato in tilt il pc, con tutto salvato lì dentro. Oggi ho provato ad andare in aeroporto ma era troppopresto, a chiamare la compagnia, ma non rispondono. Oh, comunque in qualche modo torno, magari ci metto di più.

M.: Papà, sono riuscita a chiamare la Oman Air: Purtroppo mi hanno detto di richiamare fra due ore. Per ché ora non potevano controllare.

vedi che un inglese migliore serve? Tra due ore? Lavorano anche di notte, allora. Ho visto adesso che nel biglietto c’è scritto cambio aeromobile. l’ipotesi peggiore: Prepariamoci all’acquisto di un altro biglietto con un altro giro.

M.: Non vorrei seminare il panico ma varie cose indicano che il secondo volo non c’è.

Sono ormai convinto anche io.

M.: Ho richiamato subito, mi ha risposto un altro operatore e la notizia è confermata: NON volano verso l’Italia.

E riuscire a trovare un volo da Muscat per domani verso qualche altro paese che consenta di arrivare in Italia per domani? Il secondo per domani, toglilo. Ce ne sono diversi sui 500 eur, ma col cellulare non riesco a salvarmeli. Marta, se ne trovi uno, fammi il biglietto e mandamelo, perché il numero della carta di credito non ce l’ho più. Comunque ci sentiamo prima.

M.: La Farnesina, attraverso l’unità di crisi, organizza i rimpatri dall’estero. Io credo che tu debba metterti in contatto con l’ambasciata. Perché non sai se magari quei voli domani vengo no cancellati, né come arrivare in Italia se atterri in un altro paese EU. Ho recuperato il numero delle emergenze dell’ambasciata a Colombo. Lo vuoi chiamare?

Ok, però i voli che ho trovato portano a Fiumicino con vari scali interni e dovrebbero non creare problemi. Cerca con Volagratis. Io intanto provo a chiamare l’Ambasciata.

M.: Sì, ieri li abbiamo cercati e abbiamo un paio di opzioni. ma prima prova a sentire l’Ambasciata. in numero è …. Sperando di non avere sbagliato a scriverlo.

. . .

Che casino, i figli intervengono freneticamente sulla chat di gruppo di famiglia con tutte le indicazioni più diverse, ma con la comune invocazione di tornare subito, a qualunque costo.

e, come avete già letto, ad un certo momento, il mio netbook si blocca: schermo nero, nessuna possibilità di riavviarlo né di accedere più ai vari documenti salvati lì dentro; ed il panico mio ora è completo!

Anche gli angeli singalesi, dai quali mi precipito subito per chiedere soccorso, hanno esaurito i miracoli: sì, conoscono un tecnico informatico, lo chiamano anche al telefono, ma oggi non lavora, difficilmente potrebbe sistemarmi il pc in giornata, e in ogni caso è meglio che lo faccia riparare in Italia, secondo loro.

Ma in Italia è tutto bloccato! – vorrei gridare – non si può fare niente…; e anche la prospettiva di restare senza blog, scrittura, contatti nei prossimi giorni di quarantena che mi attendono mi manda nella desolazione più completa: qui ho toccato davvero il fondo.

col senno di poi, invece, quel guasto è provvidenziale, perché mi ha impedito di fare qualche mossa avventata, come è nella mia natura…

. . .

Il migliore consiglio che mi è arrivato dai miei figli è dunque chiamare l’ambasciata: risponde una voce pacata; mette a punto alcune informazioni fondamentali, la cui utilità si vedrà l’indomani; in ogni caso Oman Air è obbligata a darmi una soluzione alternativa; ci penserà lui a chiamare e a vedere che cosa si può fare.

Ciao. Ho sentito l’ambasciata, mi ha risposto un tipo molto gentile, disponibile; lui consiglia: se loro non hanno niente in contrario, di andare comunque a Muscat, che una soluzione me la devono trovare. Si è meravigliato che non mi avessero avvisato e secondo lui la strada più giusta è appunto quella di cercare un percorso alternativo poi da Muscat.

M.: Ok, ci penso.

. . .

Al momento è il supporto psicologico che mi torna utile, non sentirmi solo a cercare la soluzione, ma avere una istituzione competente al mio fianco; intanto io passo il pomeriggio a smanettare sui siti internet per trovare qualche volo che mi riporti a casa in tempi rapidi.

Ma finisco in fretta in un cul di sacco: o spendo due o tremila euro per prendermi un biglietto entro un paio di giorni, scommettendo sul fatto che non salterà di nuovo all’ultimo momento, e sinceramente sono già stato salassato abbastanza in questo viaggio, oppure ci sono soluzioni più lontane, che però finiscono a loro volta nel rischio di qualche ulteriore cambio di regole e di impossibilità di passare.

In ogni caso Andrea, che all’ambasciata di Colombo dev’essere il responsabile dei servizi consolari, mi ha consigliato l’indomani di prendere comunque il volo per Muscat, visto che ho fatto il check-in: quando sarò lì, dovranno comunque trovarmi una soluzione.

davvero? non sarà un modo per liberarsi del mio caso? in realtà sarebbe una soluzione praticabile, che ho visto realizzare anche all’aeroporto di Mosca, ma il rischio di restare giorni in attesa in aeroporto è reale.

in ogni caso mi guardo bene dal seguire il suo consiglio; preferisco concentrare le mie speranze sull’ipotesi che l’indomani mi sostituiranno il volo da Muscat su Milano col volo su qualche altra città europea, da cui poi cercherò di tornare in Italia.

non attraverso l’India, però. Perché non ammette neppure il transito – per gli italiani -. Etiopia, per esempi. C’è un volo Alitalia su Milano via Abu Dhabi e Roma. Comunque aspettiamo domani? Per vedere se mi fanno andare a Muscat, prima di tutto. Emirates non fa più volare per l’Italia. Occorre capire se Alitalia può (dubito). Fino ad ora l’Etiopia fa fare soltanto uno screening ai passeggeri. Voli Oman Etiopia coronavirus. ops,questa era per google. Etiopia ha sospeso i voli da oggi. 😦 Quelli per l’Italia… mi resta solo di andare in Germania a Monaco e rientrare in treno. il transito per l’Austria sembra consentito

R.: Richiama ambasciata. E digli che non ti possono mollare così… 🙂

gli ho già detto che li richiamerò, se non trovo una soluzione, ma prima devo cercarla. da Muscat su Muenchen può andare.

R.: Intanto vieni a Monaco… Poi vediamo… E’ un posto raggiungibile in qualche modo. O almeno sei in Europa…

infatti, domani gli propongo questo. e poi oggi ho anche comperato cinque mascherine 🙂 scusate se cerco di ridere, nonostante tutto.

io qui infatti mi convinco che l’incontro del giorno prima con le tre donne di Monaco sia stato una specie di segnale magico per farmi trovare la strada giusta… (ma si può?).

M.: Anche io concordo che quelli dell’ambasciata ti dovrebbero dare più supporto. Che soluzione è andare a Muscat se poi non riesci a partire da lì?

i voli per Monaco ci sono, basta che mi cambino il biglietto. è che non potranno farlo in aeroporto e dovrò andare alla loro sede di Colombo.

R.: Chiama ambasciata e digli che hai trovato la soluzione, ma che ti serve supporto per il cambio volo. O riesci a raggiungere la sede della compagnia aerea?

Colombo da qui è a un’ora di treno… dovrei riuscire domani ad andare e tornare in giornata. Sia per compagnia aerea sia per ambasciata.

R.: Richiama ambasciata e prova a chiedere loro se ti possono supportare per cambio volo. O è impossibile?

lo faccio domani, se necessario. del resto qui gli uffici sono chiusi, ormai.

M.: Ma il numero che ti ho dato funziona 24 ore su 24!

ho sentito di nuovo l’ambasciata. il sultano dell’Oman ha decretato la chiusura degli uffici per tre giorni – bella questa, no? comunque lui proverà lo stesso a chiamare. quella di Monaco gli pare una buona soluzione e dice di stare tranquillo perché ha visto Oman Air cambiare tranquillamente la destinazione. resta solo da capire quando.

alcuni giorni di festa in Oman a partire da oggi e fino alla settimana prossima? non so perché – a meno che non sia una sospensione delle attività per il virus…

D.: E mi raccomando, Mauro, metti guanti e mascherine quando fai sto travaglio di viaggio, perché è un viaggio abbastanza rischioso, metti i guanti e la mascherina per rutto il viaggio, E lavati le mani ogni cazzo di cosa che fai.

R.: Concordo con Demian. Cerca di prendere tutte le precauzioni del caso.

S.:

ok, mascherine ne ho cinque. ai guanti non ho pensato, ma provvederò oggi, visto che sarà difficile che riesca a partire oggi.

. . .

infatti è già diventato domani, intanto, giovedì 19, in Sri Lanka.