Il Bandolo del Matassa

“Non torneremo alla normalità perché la normalità era il problema”. Comincia a girare questa frase. C’è, in essa, tutta la verità della semplicità, della nostra vita in un guscio di noce. Tutte le fragilità del nostro sistema sociale, tutte le tossicità del nostro tempo sono messe a nudo da un virus. Dove non sono arrivati filosofi, scienziati e pensatori, è arrivato un ammasso di macromolecole che giace in bilico sul confine del concetto stesso di vita. Non è lusinghiero, dover prendere lezioni da quello, ma le lezioni si imparano, non si rifiutano. Se saremo in grado di farlo, molto altro verrà da sé. Perché se ci siamo accorti che “il problema era la normalità”, non potremo non prendere atto che c’è troppo, ancora, da cambiare. La storia dirà se saremo ancora in grado di sbagliare direzione, perché il modo in cui stiamo affrontando l’emergenza suona proprio quel campanello d’allarme: possiamo…