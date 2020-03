scrivo meno da quando sono rientrato dal mio viaggio, un po’ perché faccio fatica, un po’ perché in queste ore bisogna evitare di intasare la rete di messaggi inutili (potrei considerare i miei qui meno inutili o quantomeno non altrettanto pesanti informaticamente quanto i tanti video che arrivano su whatsapp, ma sarebbe arroganza, probabilmente): anche la rete è sovraccarica e rischia di collassare in queste ore.

e così mi esercito al silenzio.

. . .

faccio fatica perché mi domando che senso hanno le mie parole, quando ricevo messaggi come questi:

Per il resto c’è l’inferno che si sta sviluppando tutt’attorno. Questa volta ho le mani alzate e chiedo pietà.

La situazione è complicata. Oggi è morto un vicino 2 piani sotto, sospetto per il virus, ed anche il fratello della signora a fianco è ricoverato per il virus, li abbiamo sentiti urlare.

Nel mio paese la situazione è fuori controllo. Interi ospedali infetti e persone ormai a caso col virus, senza legami con altri infetti. Sarà un disastro senza precedenti.

Per il resto al lavoro ci mettono in cassa integrazione. Io avevo chiesto le ferie anche per la scorsa settimana e invece di mettermi in cassa mi hanno sfruttato le ferie. Ora ne ho veramente poche rimaste (prese quasi tutte nella speranza che il governo si muovesse).

Aspetto solo che passi quest’emergenza e poi penso di andare via (se c’arrivo). Non so, una casa nella foresta senza nessuno nel raggio di 1 km mi andrebbe bene.

. . .

l’emergenza più grave vicina a me (psicologicamente) si è attenuata: la febbre è passata e speriamo in una convalescenza senza altre complicazioni e senza che altri lì attorno si ammalino.

ma sento di essere in qualche modo un privilegiato: il mio comune resta abbastanza indenne, ma il fondovalle sta esplodendo.

Gavardo, 12mila abitanti, il comune più popoloso della valle e dove c’è l’ospedale di zona, è arrivato a 80 infetti e 4 morti ufficiali, ma il sindaco spiega bene com’è la situazione reale:

la maggior parte dei medici di base si sono ammalati, per mancanza di apparecchi di protezione – ma l’Ospedale in un comunicato di oggi nega che ci sia carenza -;

le statistiche ufficiali, sia dei morti sia dei contagiati non hanno nessun valore: chi muore in casa o non viene ricoverato non entra nelle statistiche;

il personale si sta prodigando oltre ogni limite, ma la situazione è totalmente fuori controllo: è anche difficile seguire chi si ammala per altri motivi.

. . .

è urgente un reddito da coronavirus per tutti coloro che sono rimasti senza lavoro; se devo spendere ancora qualche parola, fatemela spendere per questo.

se dobbiamo salvare gli uomini attorno a noi dalla peste, non avrebbe senso farlo per lasciarli morire poi di fame o anche soltanto languire nell’umiliazione della miseria; e se qualche ricco dovrà pagare qualche tassa di più per questo, ben venga anche questo, purché si trovi il modo di farla pagare a chi è ricco davvero.