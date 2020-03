continua il mio dialogo, via mail, sul coronavirus; ecco già arrivata la risposta a quanto ho già riportato nel post precedente:

Mauro credo che tu sia una delle poche persone che ha voglia di leggere e seguire i miei pensieri, già di questo ti ringrazio. Il fatto di scrivere post chilometrici per me non è un pregio ma un difetto a cui fatico a porre rimedio. Il mio rimedio a ciò, di solito, sta nel non scrivere/dire proprio nulla, cosa che faccio e ho fatto per diverso tempo. In momenti come questo almeno un fiume di parole meglio lasciarlo scorrere o implodo dentro 🙂

Insomma non hai niente da scusarti, anche se non avessi proprio nulla da rispondermi!

riprendo su alcuni punti:

2. circa 10 giorni fa avevo visto un video, passato mi pare dalla nostra amica di Bergamo, in cui appunto si sfogliavano le pagine dei necrologi confrontati a prima del contagio: si è passato da 1-2 pagine ad una dozzina, non le ho contate mi han fatto veramente impressione, continuavano a girare pagina. 10 giorni fa.

comunque forse interpreto male le tue parole, ma mi sembra che nella semplificazione dei ragionamenti non consideri un punto fondamentale: l’ecatombe lombarda è la diretta conseguenza del collasso del SSN. Se la sanità lombarda avesse avuto – sparo numeri a caso – il triplo delle strutture ricettive e delle risorse disponibili (posti terapia intensiva, respiratori, dispositivi di protezione e tutto ciò che serve per curare un malato grave covid) nonché di “spazio” per poter isolare al meglio i contagiati nelle strutture sanitarie, forse il numero complessivi dei morti arriverebbe uno zero in meno.

Bisogna fare attenzione a tirare conclusioni sulla letalità supposta del virus. La curva caratteristica dei contagi della Germania cresce più velocemente di quella italiana, circa il 20% più velocemente, eppure le morti certificate in Germania sono – già considerato lo scostamento temporale del contagio tra i due paesi che è grossomodo di 7 giorni – 1 decimo di quelle italiane. Ieri la Germania aveva quasi 51mila contagi e 433 decessi; l’Italia una settimana fa aveva 47 mila contagi e 4.825 decessi.

Non c’è alcuna spiegazione biologica per una differenza così abissale del tasso di mortalità: si spiega invece molto bene con le differenti risorse ed organizzazione messe a disposizione dal loro servizio sanitario. Bisogna anche considerare che se hanno retto bene finora non è detto che riescano a farlo altrettanto bene nelle prossime settimane quando i numeri saranno il doppio, il triplo, forse il quadruplo (dando per scontato il mantenimento di politiche ferree di distanziamento sociale).

Altri due fattori da tenere a mente: non sono informato a riguardo ma mi pare che in Germania non ci siano focolai concentrati abnormi come da noi, vedi lombardia: chiaro che se i casi sono spalmati su zone diverse del territorio viene più facile razionalizzare le risorse, piuttosto che da noi dove quasi la metà dei casi si concentra su di una sola regione.

Ultimo fattore da considerare, e qui mi baso su una statistica che avevo letto qualche giorno fa e che non ritrovo: in Germania la percentuale dei contagiati era circa 60% under60 / 40% over60, mentre in italia se ben ricordo i dati sono clamorosamente diversi: 20% under60 / 80% over60. Se non sono proprio questi i valori corretti – vado a memoria – rimangono cmq indicativi: ci ricordiamo che l’italia è il paese dei mammoni per antonomasia? quanti contatti sociali ha la nostra popolazione con gli anziani rispetto a paesi nordici di cultura come la Germania? quanti lavoratori attivi over60 ha l’Italia e quanti la Germania? quante famiglie in Germania si affidano ai genitori/nonni per gestire i bambini, rispetto all’Italia? come vengono gestite le case di riposo in Italia ed in Germania? tu che ci hai vissuto anche per un bel po’ di tempo sarai molto più informato di me a riguardo. Pensi che tutto questo non abbia influito in modo più che determinante, sul decorso e gli effetti della pandemia nelle 2 nazioni?

Insomma i numeri sono gli unici strumenti oggettivi che abbiamo per analizzare la situazione ma bisogna analizzarli bene. Mi riaggancio al tuo esempio del necrologio: certo, se la percentuale di questo incredibile picco fosse proiettata fino a fine anno ci ritroviamo milioni di morti, e anche riportandoli al mezzo milione per le considerazioni che hai fatto tu, restano comunque una cifra a mio avviso irrealistica se si continuano ad adottare politiche efficaci di distanziamento sociale. Se oggi abbiamo questi numeri è solo perchè fino all’8-9 marzo, ovvero nel pieno dell’esplosione pandemica, la stragrande maggioranza degli italiani stava continuando a vivere come se nulla fosse. Da quando sono stati chiusi i rubinetti, per quanto molte persone continuino a spostarsi, l’effetto sui contagi è stato infinitamente limitato rispetto a prima. Sarà questione di giorni e vedrai che anche da noi il numero dei nuovi contagi comincerà a calare considerevolmente ed altrettanto considerevolmente aumenteranno i guariti (pure le morti, purtroppo, continueranno il loro trend funesto ancora per un bel po’ di giorni). Ma questa è la strada per uscirne, è la strada giusta in questo momento di emergenza sanitaria assoluta.

Solo in una situazione si corre il rischio che la tua previsione si avveri: se si ricominciasse a non far nulla per contenere l’epidemia, chiudendo gli occhi e facendo finta che sia tutto normale, che si possono riprendere le attività in nome del dio denaro (che tanto molti mercati sono già belli che sepolti). Tutti al lavoro, tempo 1-2 settimane ricollassa il SSN non solo della Lombardia ma di tutto il paese. In questo modo sì che si rischia il milione di morti, forse senza attendere la fine dell’anno.

Il metodo Boris Johnson per intenderci: avanti come sempre e lasciamo che sia la natura a fare il suo corso. Ma il paese sarebbe già in guerriglia quando i morti passano i 100 mila se qualche sciagurata testa di cazzo adotterà “soluzioni” di questo tipo. Tipo l’imbecille di Renzi, che in realtà – dici che sia un ingenuo io? – forse sa benissimo che NESSUNO di quelli che decidono darà retta alla merda che gli esce dalla bocca, e punta soltanto al jackpot con la stupidità del suo elettorato nel momento in cui il paese si riprenderà – non grazie a lui – uscendo fuori con un “gne gne se facevate come dicevo io adesso non saremmo in questa crisi gne gne bla bla”.

non so ripeto, forse sono ingenuo nel credere che le persone non siano in fin dei conti così stupide come sembrano ma agiscano anche per banali secondi fini.

no Mauro, io ho questa sensazione e mi spingo ad una previsione: prorogheranno i divieti di altre 2 settimane, in italia il picco se non lo abbiamo già raggiunto lo raggiungeremo a breve (attenzione che molti dei nuovi casi positivi che si continuano a rilevare non sono effettivamente nuovi positivi, ma vecchi positivi sommersi che entrano adesso nelle statistiche). In 1-2 settimane le principali nazioni europee saranno al nostro attuale livello di contagio, e probabilmente anche la Germania, per quanto magari virtuosa entro i propri confini si rassegnerà all’evidenza dei fatti e avvallerà le misure draconiche necessarie per il sostentamento di decine di milioni di persone a casa senza lavoro. A quel punto vanno trovate le più efficaci soluzioni tecnologiche per controllare i movimenti di ogni cittadino, e già in 1-2 mesi diverse attività potrebbero riaprire sotto rigido monitoraggio.

attenzione: è essenziale che il numero dei contagi non superi la retta limite del SSN, ma è altrettanto importante che un piccolo e controllato numero di persone CONTINUI a contagiarsi per continuare anche a studiare la malattia e sviluppare le migliori soluzioni per minimizzare il tasso di mortalità. In un annetto potremmo venirne fuori limitando le morti al centinaio di migliaia complessive, da covid. Ma forse anche molto meno, se si trovano delle cure efficaci e se la letalità del virus dovesse diminuire nei mesi, almeno 1 delle 2 ipotesi la ritengo probabile.

Se per assurdo tutti rimanessimo a casa e i contagi si azzerassero risolveremo ben poco: più che altro cristallizziamo la situazione spostando il problema ad un imprecisato futuro, ma in questo futuro nel frattempo le persone non avrebbero più niente con cui sostentarsi, con le inevitabili conseguenze che ne derivano.

Questa la mia previsione, che coincide anche con ciò che mi auguro. Resto timidamente ottimista sull’intelligenza umana in questa situazione di pericolo esistenziale.

c’è anche un altra strada: tra 2 settimane la Germania e paesi nordici al seguito continueranno a negare l’emergenza continuando a privilegiare l’economia ed il mercato. risultato: unione europea disgregata, euro disgregato, crollo socioeconomico delle nazioni europee più deboli, ci ritroviamo tutti senza soldi, nel panico generale e con il coronavirus fuori dalla porta che ci aspetta. addio alla civilizzazione umana così come la conosciamo (la medesima situazione si ripercuoterebbe a livello globale).

certo, a quel punto il covid diventa di interesse quasi secondario, perchè non sarebbe il covid il codice genetico che ci distrugge bensì la nostra sofisticatissima “intelligenza”, in primis.

4. non è la prima volta che accenni alla seconda variante del covid. per quanto mi risulta, questa cosa di cui parli non sussiste ufficialmente. non dico che non sia possibile, ma non vedo proprio per quale motivo dovremmo supporla valida. il buon vecchio rasoio di Occam qui non farebbe male. hai tutto il diritto di non aver voglia di leggere, ma in tal caso se non avessi ben chiaro cos’è e come funziona un virus, mi asterrei da considerazioni tecniche troppo spinte.

non mi fraintendere, mi interessa questo tuo punto di vista ma se leggi quello che ti ho mandato (o altro di analogo se lo trovi) avresti degli strumenti migliori per valutare meglio la situazione, imho. e prenderei più sul serio le tue idee a riguardo.

ad esempio, per quanto ne so, non esiste alcuna immunità accertata da covid oggi come oggi, anche se hai sviluppato gli anticorpi non significa che non ti ammali più ma solo che l’organismo sa reagire meglio all’infezione. quanto questo riduca di fatto la letalità in caso di recidiva, è tutto da vedere. di solito è molto bassa, quasi nulla se si è un soggetto sano.

che poi i virus in circolazione siano 1 o 2, conta fino ad un certo punto. cmq ripeto non mi risulta che siano stati isolati 2 virus ma uno soltanto.

5. amen!

6. bravo, condivido con te che il vaccino, ammesso che si trovi, potrebbe non essere così efficace. ma se rendesse più protette anche solo il 50% delle persone, sarebbe un’arma incredibile in mano nostra e potrebbe fare la differenza. sul resto, ribadendo quanto scritto al punto precedente, mi risulta che il povero pangolino sia stato scagionato dall’essere lui l’anello tra il pipistrello e l’uomo, così come i serpenti. Quell’anello ancora lo si deve trovare.

E, per quanto la reputi una possibilità, quella che il covid sia il risultato di ricerche di laboratorio sfuggite di mano la trovo poco plausibile. Mi spiego meglio: sarebbe plausibile se ci fosse stata la volontà di farlo uscire, ma credo poco a questo dunque credo poco all’ipotesi “sintetica”. Magari sbaglio ma tanto restano discorsi inutili, specie fatti da noi due che non ne capiamo fondamentalmente un cazzo di biochimica e virologia.

cmq ho capito cosa intendi: ritieni che sperimentazioni di questo tipo, creare potenziali bombe solo per scoprirne e studiarne il disinnesco, siano sbagliate e che il gioco non vale la candela. La trovo un opinione legittima e sensata, io su questo invece non ho un’opinione precisa, non saprei se secondo me sia un bene o un male. certamente ha una certa componente di rischio. come è rischioso giocare con le mega energie dell’accelleratore del CERN, ok sono due cose diverse ed i rischi sono differenti, ma il concetto è analogo.

7. amen!

Ti saluta M., ma un poco anche ti odia perchè resto troppo tempo davanti al pc per scriverti 😀

Un abbraccio,

PS: ti regalo un grafico appena preparato con i dati presi ieri da kff. si dovrebbe comprendere bene anche senza spiegazioni.

. . .

ti rispondo in breve: forse mi piace leggerti e risponderti perché sei l’unica persona che conosco rispetto alla quale posso sentirmi sintetico nelle mie risposte… 🙂

punto 2: sul senso esatto delle mie valutazioni sugli effetti che il virus può avere sull’andamento delle morti almeno in Lombardia, mi hai fatto delle critiche molto simili a quelle di andrea c.; non offenderti se ti chiedo di leggere qui sotto nei commenti la mia risposta a lui; anzi, dai te la riporto anche qui per comodità:

temo di essermi espresso male o in modo un poco ambiguo in qualche passaggio, anche se poi ho precisato che non intendo certamente fare delle previsioni sul numero dei decessi che la pandemia provocherà in Italia, ma semplicemente indicare l’ordine di grandezza del problema, se lasciato alle sue dinamiche spontanee.

naturalmente sono convinto che le misure di contenimento in atto potranno avere qualche risultato, anche se credo inferiore a quelli cinesi per la storica indisciplina del nostro popolo: qui hanno appena denunciato sei persone che avevano pensato bene di trovarsi per una festa di compleanno, per fare un esempio. […]

condivido completamente la tua analisi sul rapporto fra malasanità e mortalità per il virus: non a caso Lombardia e Veneto, pur se entrambe a gestione leghista, hanno una gestione completamente diversa dell’epidemia e risultati non paragonabili: noi scontiamo i due decenni del potere di Formigoni e lo smantellamento della sanità lombarda.

anche io credo che, per questo stesso motivo, l’America uscirà ancora più a pezzi di noi lombardi da questa prova…

ricordo ancora una volta i numeri: Germania, posti in rianimazione 28mila, Italia, con tre quarti della popolazione tedesca, 5mila.

poi è chiaro che la mortalità è diversa. in queste condizioni.

sulla Germania: ha anche lei dei centri di infezione forti, in particolare uno, collegato ad una festa di Carnevale di massa, che non è stata fermata; ma ha avviato una nuova interessante strategia che prevede di verificare quanti cittadini hanno già prodotto gli anticorpi contro il virus e di conseguenza di esonerare dalle misure di contenimento tutti coloro che non sono più a rischio di nuove infezioni: sarebbe il caso di pensarci anche in Italia.

punto 4: l’informazione sulle due varianti del covid-19 l’ho trovata qui: mi sembra un articolo serio e documentato e non sospettabile di strumentalizzazioni particolari, anche se si tratta di studi che hanno bisogno di ulteriori conferme per essere considerati definitivi:

https://www.ilgiornale.it/news/mondo/studio-che-cambia-tutto-esistono-due-diversi-ceppi-1835603.html

punto 5: non credo affatto che qualcuno sia stato così pazzo da diffondere deliberatamente questo virus – per quanto la follia umana possa raggiungere livelli molto acuti; lo scenario di una contaminazione per incidente, invece, è più plausibile (e anche convergente con lo scenario di un vecchio giallo della Cornwell, che mi ha forse familiarizzato con l’idea…).

ho letto diverse smentite, tutte molto arzigogolate e nessuna pienamente convincente, almeno per la mia mente di non specialista.

il pangolino: A chiamarlo in causa è uno studio americano guidato da Xiaojun Li della Duke University. I ricercatori riconoscono che i coronavirus dei pangolini hanno un genoma troppo diverso da SarsCoV2 per essere considerati progenitori. In compenso, però, conterrebbero una sequenza con le istruzioni per produrre la ‘testa d’ariete’ (chiamata Rbm) che aggancia il recettore Ace2 delle cellule umane: questa sequenza genetica è presente nel coronavirus umano e non nei coronavirus dei pipistrelli, considerati i ‘parenti’ più stretti di SarsCoV2. Da questo punto di vista sarebbe dunque plausibile che i coronavirus dei pipistrelli abbiano acquisito la sequenza Rbm attraverso la ricombinazione con i coronavirus dei pangolini.

se adesso il pangolino è stato scagionato, ne sono contento per lui, che proprio non si meritava di essere additato come il colpevole; ma da chi viene l’assoluzione? ho verificato che a scagionarlo adesso, sulla stampa italiana, è il prof. Ciccozzi, che inizialmente credeva alla sua colpevolezza e adesso no, sulla base dello studio di un suo studente del sesto anno.

Pubblicheremo a giorni uno studio che farà capire che invece il pangolino non c’entra niente.

il prof Ciccozzi, per intenderci, è quello che all’inizio del mese dichiarava:

Il nostro Paese è fra i primi per numero di contagi perché “noi abbiamo messo in piedi un sistema di sorveglianza per cercare i casi. E li abbiamo trovati. Siamo stati molto bravi. Li abbiamo trovati e abbiamo isolato i cluster epidemici.

non ho altri commenti su di lui.

il tuo grafico finale è prezioso; ne ho visto però un altro del Sole 24Ore, che sceglie come punto iniziale il momento nel quale si sono raggiunti i 100 contagi, che presenta significative differenze.

ciao, un abbraccio anche a te e M.