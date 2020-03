nell’antitedeschismo puerile e imbarazzante che oramai domina incontrollato la nostra comunicazione pubblica e persino privata, si leva feroce la richiesta che sia la Germania a farsi carico dei nostri problemi, per interposta Europa:

richiesta che avrebbe un senso se poi, in cambio, noi si fosse disposti ad accettare che l’Europa controllasse come noi utilizziamo i suoi aiuti, ma questa ipotesi viene respinta con sdegno: esempio grottesco di sfida alla logica e al senso del ridicolo.

lapalissiano oggetto del contendere: noi vogliamo gli aiuti europei, per poi gestirli all’italiana, cioè buttarli nel cesso dell’improvvisazione, dell’ignoranza, del privilegio, del parassitismo e anche della corruzione: troppo comodo, per dirla con una frase sola.

ma questo è anche il segnale che manda un paese in preda ad un acuto complesso di inferiorità, che non sa riconoscere i suoi particolari elementi di eccellenza e si auto-condanna da solo ad un rancoroso infantilismo, invece di studiare i propri errori, riconoscerli e porvi rimedio, e di apprezzare criticamente i propri punti di forza, valorizzandoli.

. . .

intanto ci guardiamo bene dal prendere esempio dalla Germania in alcune scelte giuste che fa; che dire dell’idea semplice e chiara di un test universale progressivo sugli anticorpi contro il coronavirus, in modo da esonerare definitivamente dalle misure di contenimento dell’epidemia chi ha già avuto a che fare col virus e, con grandissima probabilità, non può più esserne attaccato e quindi neppure può diffonderlo?

è vero che non c’è ancora una evidenza scientifica assoluta sul tema, ma tuttavia vi è una probabilità altissima che l’infezione superata dia l’immunità verso ricadute; e l’esonero dalle misure di isolamento dei protetti con gli anticorpi e il loro ritorno al lavoro e alle attività normali aiuterebbe ad evitare quella paralisi quasi totale dell’economia che rischia di essere una conseguenza del virus quasi altrettanto grave del numero dei morti.

per fortuna vedo che questa idea, certamente da approfondire, comincia comunque a circolare anche da noi; il problema, semmai, è se abbiamo la forza di realizzarla.

“Il test anticorpale è molto meno costoso” del tampone “e potrebbe essere effettuato anche in laboratori periferici, per la semplicità della procedura e della strumentazione richiesta”.

e si calcola che, almeno in Lombardia, il 10-15% della popolazione potrebbe essere entrata in contatto col virus ed essersi immunizzata, potendo così essere esonerata dalle misure di isolamento.

ma verrà ascoltato l’ex direttore del Policlinico di Milano, il professor Ferruccio Bonini, che – fra gli altri – ha lanciato la proposta?

. . .

certo, in Germania ci sono laboratori in grado di compiere 160mila analisi di tamponi a settimana e, mentre noi ci riempivamo la bocca con la diceria che avevamo più positivi perché facevamo più tamponi degli altri (ma in realtà ne abbiamo probabilmente dieci volte quelli che siamo riusciti ad individuare), la Germania li faceva anche fuori dalle categorie a rischio:

ed ecco la spiegazione del fatto che in Germania il 70% dei contagiati ufficiali ha meno di sessant’anni, e in Italia il 15%: il fatto è che noi non li vediamo, perché non siamo in grado di cercarli; così in Germania l’età media dei contagiati è di 46 anni e in Italia di 62.

questa individuazione più accurata degli infetti e le misure individualizzate nei loro confronti consentono in Germania azioni generalizzate di contenimento del virus e di limitazione della socialità più blande delle nostre: divieto di incontro all’aperto per gruppi di più di due persone (con l’eccezione delle famiglie e dei co-inquilini) e incoraggiamento addirittura dell’attività sportiva all’aperto, purché fatta da soli – altro che la cervellotica e malsana proibizione italiana.

probabilmente però, al punto di diffusione dell’epidemia in alcune regioni nostre, qui questo modello è oramai inapplicabile, mentre andrebbe adottato senza esitazione nelle zone dove l’epidemia è ancora relativamente poco diffusa.

. . .

aiutata dallo spirito di disciplina dei suoi cittadini, la Germania ha potuto anche evitare di adottare sanzioni pesanti sul piano legale per imporre il rispetto delle misure.

ma ancora più decisivo è l’imponente intervento del governo a sostegno dei salari dei lavoratori tenuti a casa per l’epidemia, con la decisione di intervenire a pagarli a spese del bilancio pubblico, rompendo i limiti all’indebitamento statale, decisione facile da prendere in un paese che sinora ha avuto un bilancio statale sano.

non tutto funziona a meraviglia, anzi, sono stati commessi errori anche gravi anche lì; in particolare la struttura federale del paese e la competenza prevalente dei Laender sulla politica sanitaria si rivelano un grave handicap, vista la diversità di scelte da una regione all’altra: ma questo è un problema che verifichiamo di avere anche in Italia, anche senza federalismo dichiarato.

. . .

non tutte le scelte tedesche possono essere riproposte identiche da noi, data la differenza profonda delle situazioni; però riflettere su quello che fanno gli altri e ricavarne qualche insegnamento per noi, sarebbe il minimo da fare.

… se non avessimo un ceto politico così palesemente inadeguato, ma scelto proprio da noi, o almeno da coloro che vanno ancora a votare, anche se la legge elettorale anticostituzionale in vigore non consente neppure una vera scelta dei rappresentanti.

e non avessimo, per dirla nella maniera più gentile possibile, un popolo di coglioni che abbocca continuamente a qualunque idiozia venga propalata dal sistema di condizionamento, che lo mantiene sotto strettissimo controllo, vorrei dire mentale, se il mentale ci fosse ancora.