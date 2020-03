Hello! Mauro! Come stai? Ti sto pensando in questa difficile situazione. Spero di sentire presto notizie di te. Noi preghiamo per l’ Italia!! Namaste!

ciao, Santosh, grazie davvero per il tuo messaggio. sono di ritorno dalla Sri Lanka, una settimana fa. ora vivo proprio nel centro della pandemia, in Italia, ma sono in un piccolo villaggio nelle montagne, adesso, e qui solo tre persone sono malate. Sto bene, ma sono chiuso in casa e andare fuori è proibito per me. il marito di mia figlia è stato malato in città, ma ora sta meglio. Namaste! Namaste! un abbraccio grande grande.

Che bello sentire che stai bene e sei salvo! Om mani padme om!! – mantra tibetano che significa: “Oh Gioiello nel fiore di Loto!”

e tu, caro Santosh? com’è la situazione in Nepal, se sei lì… o dove stai vivendo adesso.

Sì, sono in Nepal e lì si sono notizie terribili anche da qui. Il paese è completamente sotto confinamento. Non c’è nessun controllo su quante persone sono infettate, non ci sono kit per fare dei test e non c’è nessun piano. Quindi l’Italia è colpita in modo così grave e incredibile?

oh, che brutte notizie. ho osservato che il virus ha più difficoltà a diffondersi nei paesi con clima caldo, come lo Sri Lanka, per esempio, ma di sicuro il Nepal non è tra questi. l’Italia è colpita in modo differente: ma la regione della Lombardia nel nord, dove vivo, è nella situazione peggiore di tutto il mondo. noi siamo tutti confinati in casa da tre settimane. io sono personalmente in quarantena, perché sono arrivato dall’estero. tu stai bene, vero?

Spero di essere sano. Noi non lo sappiamo! Grazie per la tua preoccupazione, Mauro

non hai febbre, non hai tosse, allora sei sicuramente sano, Santosh! stai completamente chiuso in casa e sei al sicuro. buona fortuna a noi tutti, 🙂 grazie ancora.

Sì. Sopravviveremo a questa tragedia! Abbiamo bisogno di buone vibrazioni e di solidarietà per battere questo virus! Pace e Amore! 😍

Santosh l’ho conosciuto a Kathmandù nel 2007 e non ci sentivamo da due o tre anni: testimonianza di prima mano, la sua, sul coronavirus in Nepal.

. . .

Stay home, stay safe. Ora che sei rientrato dal tuo viaggio non avrai più paura del virus essendo isolato tra i monti. Sei fortunato, guarda i monti dalla finestra e non uscire mai.

quello che sto facendo. e a Dubai come vanno le cose?

Siamo bloccati in Pakistan: Alcune ore prima del take off, Emirates airlines ha annullato i voli. Sfortuna.

ah, ma forse avreste avuto problemi a restare lì. in Pakistan credo di no.

In Dubai avremmo potuto rimanere almeno vicini alla famiglia senza problemi, qui pregano solo Allah, niente mascherine, moschee piene. Allah li protegge. Che manicomio! Se ne usciamo vivi saremo fortunati.

State in casa anche voi, non c’è altro da fare.

Naturalmente all’interno però servitù entra per pulire, per portare il cibo, per ritirare i panni da lavare. Niente mascherine, quelle disponibili sono di stoffa e mettono sempre la stessa, quando lo fanno, e non servono a nulla, se non a trattenere il virus. Le mie sono quasi esaurite, abbiamo quelle col filtro, che puliamo continuamente con alcool.

io sto in isolamento proprio totale.

e questa è mia cugina, che era andata a svernare proprio a Dubai, arrivata mentre io ne stavo partendo, e poi andava qualche tempo a Lahore col marito, il discendente dell’antico marajah locale (giusto per capire certi accenti vagamente neo-coloniali del suo messaggio): ma è rimasta bloccata in Pakistan e descrive quello che sta succedendo lì.

del resto una notevole e visibile ripresa della superstizione a sfondo religioso è ben visibile anche da noi…: a che cosa non si attaccano le masse impaurite.

. . .

dallo Sri Lanka, dove sono entrato a far parte, non per mia scelta, di un gruppo di islamici osservanti, continuano ad arrivarmi notizie di ripetuti coprifuoco che il governo limita ai weekend.

Ciao, amico. Come stai? tutto ok?

sto bene, grazie, Samith. E tu? Come va in Sri Lanka?

Anche in Sri Lanka va male. Nella mia città c’è il coprifuoco. Siamo a casa.

tutto il mondo sta soffrendo.

Sì, stai attento: è molto pericoloso.

. . .

ho scelto tre testimonianze in fondo banali, perché è in fondo al banale che sta nascosto il sorprendente, che si mimetizza da ovvio.

questa è la prima pandemia nella storia che il mondo interconnesso vive in contemporanea, con una circolazione immediata delle notizie da un paese all’altro.

questa è la prima pandemia nella storia che viene affrontata, prevalentemente, con un approccio scientifico – con la vistosa eccezione, si direbbe, di qualche paese islamico; in passato le epidemie si curavano con le processioni e le invocazioni alla Madonna, che in realtà aiutavano a diffonderle.

questa è la prima grave pandemia nella società della globalizzazione post-industriale e ne ha messo ferocemente a nudo la fragilità: i colpi che sta dandole sono duri e non abbiamo neppure la certezza che essa possa davvero riprendersi.

questa è la prima pandemia nella storia che ha preso il posto, nell’immaginario collettivo, di una vera e propria guerra mondiale, ed è la prima che gli uomini combattono non fra di loro, ma contro un nemico comune.

questa è la prima pandemia nella storia che nasce nell’ombra di un sospetto, non facilmente né immediatamente confutabile, che sia il frutto disgraziato di qualche ricerca, sfuggito dai laboratori: la scienza che ci salva è la scienza che ha creato il mostro?

questa è la prima pandemia nella storia che svela crudamente l’inettitudine dei politici, ne smaschera l’incompetenza e la prosopopea stupida, ma nello stesso tempo costringe a stringersi attorno a loro per mancanza di alternative.

questa è la prima pandemia nella storia che evidenzia i rischi di questo modello di civiltà, attraverso corrispondenze enigmatiche fra diffusione del virus e distruzione dell’ambiente naturale: le epidemie ci sono sempre state nella storia e dunque hanno avuto un’origine naturale, almeno fino ad oggi, ma viviamo in un’epoca nella quale il presunto controllo umano sulla natura è così forte che facciamo fatica a pensare che una nuova forma di peste sia semplicemente un prodotto naturale.

questa è la prima pandemia nella storia che evidenzia che Gaia, il pianeta Terra vivente, sta lanciando dei segnali di allarme contro la razza umana e avvia dei programmi di purificazione del pianeta dal virus più grave che lo occupa e lo deturpa: il Pan sapiens sapiens.