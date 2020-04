Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.

IL CAPO DI GABINETTO

Piantedosi

. . .

se uno di mestiere fa lo scrittore di circolari e non sa scrivere le circolari, che cosa possiamo suggerirgli?

di circolare, per restare in tema, cioè per dirla con un linguaggio non da circolare, di cambiare mestiere.

. . .

maledetto Cicerone, prima di tutto!

Nel rammentare che…, si evidenzia che…

l’enfasi della sintassi complessa per darsi un tono autorevole con riempitivi inutili; bastava scrivere:

Resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.

anche se…: se l’avete già proibito, a che cosa serve proibirlo di nuovo?

ma poi, davvero lo avete proibito? una cosa così salutare come farsi qualche camminata da soli all’aperto?

peccato soltanto che non sia stata proibita affatto, come vedremo tra poco.

. . .

ma la frase successiva, anche depurata dalle perifrasi, mette in crisi anche un abituale commentatore filologico della Bibbia come me:

l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging).

che cosa vuol dire generalmente consentita? è consentita oppure no?

in questa frase spacca-meningi (o spacca-marroni) si intende dire che l’attività motoria è consentita ma quella sportiva no? e che tra questa attività proibita rientra anche il jogging?

insomma, da soli si può camminare, ma non correre?

e perché mai?, dio santo; ma se questo volevate dire, perché non dirlo chiaro?

perché siete abituati a non essere chiari, anzi questo è considerato un pregio nella burocrazia italiana…

. . .

ma del tutto allucinanti sono le motivazioni successive:

tenuto anche conto – perché anche? – che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.

l’attuale disposizione di cui all’art.…; ma non basta dire l’art…?

. . .

però, io che sono notoriamente un rompicoglioni, risalgo alla fonte originale e verifico subito che quello che c’è scritto qui sopra è semplicemente FALSO: il decreto citato infatti dice, al contrario:

lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

nessuna distinzione qui – è evidente – fra sport e attività motorie all’aperto.

si sono persi, perfino loro, nel delirio delle loro stesse disposizioni e non sanno più che cosa hanno proibito e che cosa no.

affidare la difesa dal contagio ad una burocrazia demente, incapace persino di parlare in modo chiaro e cervellotica e ottusa nelle sue interpretazioni, è un modo certo di farla fallire.

se vi fosse un qualche ministro serio, questo convocherebbe il suo capo di gabinetto e gli direbbe: Lei deve smetterla di rompere i coglioni alla gente con questo suo modo confuso e arzigogolato di parlare: scriva chiaro e, se non è capace, si dimetta!

. . .

ma poi, per chiudere, con l’aspetto più grave, se esce un decreto che autorizza l’attività motoria e sportiva all’aperto, purché a distanza di un metro da qualunque altro, in nome di quale potere il capo di gabinetto del ministro manda in giro una circolare di chiarimento dove sta scritto il contrario?

ma, non bastasse la confusione romana, ci si aggiungono i deliri delle amministrazioni regionali, che si ritengono in diritto di emanare altre disposizioni, ancora diverse, che smentiscono quelle già confuse del governo.

e lo chiamano federalismo…

. . .

evito di commentare in modo altrettanto preciso la perla successiva dello stesso decreto:

Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.

Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.

quindi, tranquilli, potete accompagnare anziani o inabili per spostamenti di necessità; magari spingendo una carrozzina; ma dovete farlo sempre alla distanza di un metro!

. . .

ultima appendice, a documentazione imperitura del delirio dei nostri uffici, ecco la citazione letterale delle premesse di questo decreto:

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

ma non è venuto in mente a nessuno, in quegli uffici, che, ogni volta che si riscrive o modifica una legge precedente, si deve pubblicare immediatamente il nuovo testo completo delle disposizioni che ne risultano, e non soltanto le correzioni al testo precedente?

se poi questo ne correggeva uno prima, e questo uno prima ancora, e così via dicendo, questo modo di scrivere le disposizione non è forse l’invenzione da una mente perversa che vuole fare il massimo di confusione possibile?