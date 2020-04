ci sono molti che usano la pandemia Co-Vid19 per ribadire ostinati le loro certezze; a me pare piuttosto che ne abbia distrutte parecchie: forse recupereremo qualche frammento di comprensione più avanti e indubbiamente ci sono punti fermi di conoscenza e interpretazione che reggono, ma per il momento rimane forte la sensazione della vittoria del caso […]