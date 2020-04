occorre un solidissimo, indistruttibile amore per la vita per potersi concedere il lusso di una visione pessimistica della realtà. per questo la maggior parte degli uomini si accontenta di un ottimismo generico e sfuocato, che non li aiuta affatto a sentire a fondo gli aspetti positivi dell’esistenza. d’altra parte, il pessimismo consente delle analisi più […]