se l’analisi storica non ci conduce ad una conclusione chiara e certa sulla figura di Jeshuu, sconosciuta in apparenza agli storici e ad altri testimoni suoi contemporanei e identificabile in un’altra figura senza nome (il cosiddetto profeta egiziano), solo a condizione di rifiutare alcuni elementi centrali delle narrazioni successive sul suo conto, diventa naturale allora […]