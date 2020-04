la mia fede è non avere fede: riconosciuto in Cassazione l’ateismo come religione – 145 — Cor-pus 2020

la mia fede vince in Cassazione: non avere fede è una religione come le altre: gli atei hanno gli stessi diritti dei fedeli. qui si trattava di dieci manifesti preparato dall’Unione atei e agnostici razionalisti (Uaar) costituitisi in giudizio contro il Comune di Verona che nel 2013 non aveva dato l’autorizzazione ad affiggerli: sindaco leghista, […]