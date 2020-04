il covid-19 rappresenta una sfida non soltanto alla salute, all’economia, in una parola alla civiltà umana moderna, ma anche al pensiero umano: è una sfida filosofica, perché tende a mostrarne l’impotenza attraverso l’incapacità di comprenderlo; e questa sfida si perde – questo è il centro filosoficamente trasversale del problema – non per mancanza, ma per […]