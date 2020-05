La bellezza è negli occhi di chi guarda l’oggetto. l’ha detto la presidente della Corte Costituzionale, stiracchiata dalla nostra stampa diversamente faziosa tutta, e ridotta a critica faziosa del governo, per avere ricordato, in un discorso di carattere generale, che nella nostra Costituzione non è previsto lo stato di emergenza. non vale per la bellezza […]