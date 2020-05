che il quotidiano Repubblica sia diventato un giornale apertamente di destra, dopo esserlo stato per anni e anni subdolamente, potrebbe essere perfino una buona notizia, se non fosse che: 1. molti lettori impiegheranno parecchio tempo ad accorgersene, e forse alcuni non ci riusciranno mai: soprattutto quelli che non lo avevano subodorato neppure prima; 2. il […]