Cor-pus 2020

la sentenza dei giorni scorsi della Corte Costituzionale tedesca, a quattro anni dal ricorso, sul programma di acquisto di titoli di stato dei paesi membri da parte della Banca Centrale Europea svolto da Draghi era stato accolto in un primo momento dalla nostra stampa con uno spropositato respiro di sollievo e come se fosse stato un via libera, dato che non consisteva in una esplicita bocciatura e perché non si estendeva – si diceva – al nuovo programma Lagarde, come risposta alla pandemia del nuovo coronavirus.

interpretazione sbagliata completamente; con questa sentenza invece la Corte Costituzionale tedesca ha finito col dare voce al disagio che cresce da tempo in Germania verso l’appartenenza all’Unione Europea (il ricorso era stato proposto dalla Alternative fuer Deutschland, il partito sovranista tedesco, e da un esponente della CSU, l’Unione Cristiano Sociale bavarese, che pure è al governo), e ha posto le premesse di una possibile…