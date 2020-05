Cor-pus 2020

un articolo molto interessante delLe Scienze fa il punto su quel che si sa del Covid-19:

https://www.lescienze.it/news/2020/05/08/news/sars-_cov-2_biologia_meccanismi_origine_mutazioni-4725140/

come è ovvio, mi concentro particolarmente sul punto della sua origine, alla quale sto dedicando parecchia attenzione: questo articolo mi pare particolarmente laico e aperto, e dunque molto attendibile.

I coronavirus hanno un trucco speciale che dà loro un dinamismo letale: si ricombinano di frequente, scambiando tratti del proprio RNA con altri coronavirus. Quando due coronavirus imparentati alla lontana finiscono in una stessa cellula, la ricombinazione può condurre a tremende versioni inedite capaci di infettare nuovi tipi cellulari e saltare ad altre specie.

questo è un primo punto di partenza, già noto.

L’origine di SARS-CoV-2 è ancora una questione aperta.

Il virus ha il 96 per cento del materiale genetico in comune con un virus trovato in un pipistrello di una grotta dello Yunnan, in Cina: un buon motivo per pensare che venga dai…