Cor-pus 2020

recentemente ho ricevuto una critica sintetica, ma dura, da persona che apprezzo molto dal punto di vista culturale, sulle mie considerazioni sull’inizio del cristianesimo: Un po’ meno mi hanno convinto i tuoi scritti cristologici, anche se ho cercato di leggerli da filologo e non da credente. – e mi ha colpito la critica, pur se rimasta non precisata, proprio perché ha colpito l’aspetto filologico, cioè lo studio dei testi in quanto tali, nel quale mi sono sempre ritenuto un poco più ferrato.

sono ben consapevole dei vistosi limiti che ha il mio lavoro (ad esempio non lavoro sui testi in lingua originale, pur se potrei farlo, ma su traduzioni, per poter restare minimamente accessibile su un blog), ma, stranamente, questa critica mi induce a riprendere un argomento che avevo pensato di lasciare un poco in disparte, proprio per la difficoltà di venirne a capo; e avevo in effetti formulato una…