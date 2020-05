Cor-pus 2020

questo post è molto bello e cita una frase del Talmud: “Chi salva una vita, salva il mondo intero”.

e io, mi sono chiesto, io ho mai salvato una vita?

sì, una volta sì: era mia figlia Marta, aveva due anni e le era andata una caramella di traverso, che le aveva dato stupidamente una nostra amica: un leccalecca tondo che si era staccato dal bastoncino; stava morendo soffocata, ma riuscii – credo quasi all’ultimo momento – a farglielo uscire sbattendola forte per i piedi.

e un’altra volta, forse, ma non sono sicuro, fu proprio attraverso il blog, quando era un fenomeno molto più social di adesso perché Facebook non aveva ancora preso piede, e una ragazza molto giovane scrisse un post disperato dicendo che voleva farla finita: cominciai a parlarle con i commenti e intanto avevo allertato un altro blogger, che viveva non troppo lontano da lei…