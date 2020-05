adesso ovviamente la crisi del Covid ha colpito pure lì: “un periodo senza precedenti, in cui le azioni tempestive messe in atto per mettere al sicuro dipendenti, famiglie e comunità durante l’emergenza hanno comportato il totale blocco delle attività in Italia, con un drastico e inevitabile impatto sul breve e medio termine”. niente paura: lo […]