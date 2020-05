NON AVEVAMO PROGETTI PERCHÉ ALLAH LI AVEVA PER NOI. rielaboro a modo mio, integrandolo in parte con altre fonti, un articolo di Francisco Soriano sul blog https://www.carmillaonline.com/2020/05/17/yahya-hassan-di-poesia-si-muore/, che mi ha fatto conoscere la figura di questo giovane poeta, forse danese, forse palestinese, Yahya Hassan, trovato morto, per cause ancora sconosciute, a 24 anni, il 29 […]