Trump ne piglia una pasticca al giorno, a quel che dice, per proteggersi dal corovirus; e non lo ferma nessuno? ma perché prendere un medicinale se non si è malati? Gli effetti collaterali più comuni sono una lieve nausea e occasionali crampi allo stomaco con diarrea; gli effetti avversi più gravi colpiscono gli occhi e […]