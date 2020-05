lo stato di Israele decise, in sfregio alle Nazioni Unite, di auto-proclamarsi nel 1948, il 14 maggio, un giorno prima della data del 15 maggio decisa dall’assemblea dell’ONU; giusto per rimarcare che si fondava da sé, per un atto di arroganza propria, legittimato non dalla decisione – peraltro discutibile -dell’assemblea delle nazioni uscite dalla seconda […]