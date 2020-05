giustamente gaberricci scrive in suo post: in fin dei conti che delle persone che nessuno ha eletto possano decidere della tenuta parlamentare di un governo credo sia l’antitesi della democrazia. https://suprasaturalanx.wordpress.com/2020/05/31/stampelle/ non mi appassiona più per niente, in questo periodo, il cosiddetto dibattito politico: mipare che svolga un’azione di distrazione e di disturbo a fronte […]