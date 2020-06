viviamo nella fantascienza: noi vendiamo due fregate militari all’Egitto, che in Libia ci sta facendo la guerra, per interposto generale Haftar: un golpista tale da riuscire persino a fare un colpo di stato contro il parlamento fantoccio che ha installato in Cirenaica. ministro degli Esteri, Di Maio. in poche parole l’Egitto, assieme alla Russia (e […]