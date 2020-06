Io, trascinatodi gente in gente, di mare in mare, eccomia questo rito finale delle esequie,per essere con te nell’ultimo omaggioalla tua morte, fratello mio, e parlare,invano, con la tua cenere oramai muta. Perché la malasorte proprio temi ha voluto strappare, ah, poverofratellino mio, che non meritavi d’essermi tolto. E adesso non restanoche questi doni, che […]