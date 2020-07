i nostri media hanno deciso di chiamare frugali i paesi dell’Unione Europea che vogliono vedere chiaro come l’Italia intenderà spendere le decine di miliardi di aiuti europei previsti, prima di aprire la borsa. dev’essere un modo per cercare di rendermeli simpatici. noi, del resto, siamo o non siamo il paese della Dolce vita? quello, l’unico, […]