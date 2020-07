il governo rifiuta di rendere pubblici i verbali del Comitato tecnico-scientifico per la gestione dell’epidemia Covid-19, istituito il 3 febbraio scorso. non solo non ritiene suo dovere rendere pubbliche e consultabili dai cittadini le discussioni svolte in quella sede, non solo ha costretto a rivolgersi ai tribunali la Fondazione Einaudi, che voleva accedervi, ma di […]