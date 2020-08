Gramsci inventò una formula, celebre per la mia generazione: “pessimismo della ragione, ottimismo della volontà“. non credo che fosse azzeccata: meglio il proverbio zulu che lui stesso cita in un altro punto dei suoi Quaderni del carcere: E’ meglio camminare e morire che stare fermi e morire. la ragione non deve essere pessimista, ma obiettiva; […]