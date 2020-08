il dilemma fondamentale della democrazia sta cambiando natura: non sarà più se essere governati da destra o sinistra e neppure da demagoghi imbroglioni oppure no, oppure – al limite – da forze irrazionali oppure no, ma semplicemente potremo scegliere se essere governati, tra gli irrazionalisti, da pazzi oppure da idioti. e non sappiamo neppure bene […]