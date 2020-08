disciplina, antica parola latina dal verbo discere (apprendere, imparare), in italiano ha un doppio significato: è un campo particolare di apprendimento (si studia una disciplina), ma è anche il metodo, cioè l’atteggiamento mentale, necessari per apprendere (si studia con disciplina, cioè con concentrazione, ordine e attenzione). l’indisciplinato quindi è colui che non vuole apprendere, che […]