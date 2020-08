ma a che cosa serve la mitologia dei pianeti abitabili? non sono sicuro di averlo capito bene, ma ho l’impressione che abbia un preciso significato politico occulto: non importa se distruggiamo il nostro pianeta, ce ne sono tanti altri lì fuori! però qualcuno mi spieghi per quale legge perversa Repubblica intitola così: “Centomila pianeti abitati […]